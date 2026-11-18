UU No 27/2026 mewajibkan dana cadangan pesangon untuk jaminan PHK. Menteri Yassierli tegaskan teknisnya belum dibahas, detail diatur via PP.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta pada 6 Oktober 2026. Regulasi baru ini membawa perubahan fundamental dengan mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai jaminan pembayaran hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Amanat ini berbeda jauh dengan undang-undang sebelumnya yang tidak memiliki mekanisme pencadangan dana serupa.

Mekanisme Wajib Penyediaan Dana Cadangan

Pasal 253 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 secara eksplisit mengatur bahwa pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon. Tujuan utama dari ketentuan ini, sebagaimana tercantum dalam Ayat 2, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja atau buruh yang terkena PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun. Ketentuan ini juga mencakup mereka yang belum diikutsertakan dalam program pensiun perusahaan.

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Manajemen dana cadangan ini diserahkan kepada lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Ayat 3. Namun, undang-undang memberikan pengecualian bagi pengusaha yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam Ayat 4. Kewajiban penyediaan dana ini bersifat mutlak bagi perusahaan besar dan menengah.

Sanksi Administratif Bagi Pelanggaran

Pemerintah menyiapkan sanksi tegas bagi pengusaha yang lalai memenuhi kewajiban ini. Berdasarkan Ayat 6, pelaku usaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dapat dikenai sanksi administratif. Jenjang hukuman ini dimulai dari peringatan tertulis hingga langkah yang lebih berat seperti pembatasan kegiatan usaha.

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Jika pelanggaran berlanjut, pemerintah berwenang menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Sanksi paling akhir adalah pencabutan perizinan berusaha. Peraturan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ini, sebagaimana diatur dalam Ayat 7, akan dijabarkan secara rinci melalui peraturan pemerintah.

Luruskan Isu Pengelolaan Dana dan Penyetoran

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan klarifikasi resmi terkait mekanisme pelaksanaan amanat tersebut. Dalam wawancara di Gedung Vokasi, Jakarta, pada 17 November 2026, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah belum membahas teknis pelaksanaan kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon. Penegasan ini bertujuan meluruskan informasi yang memicu polemik di kalangan pelaku usaha dan serikat pekerja.

Yassierli membantah keras kabar bahwa dana cadangan pesangon akan disetor ke Lembaga Pengelola Investasi Danantara. Ia juga menolak anggapan bahwa ada keterlibatan lembaga pemerintah tertentu sebagai pengelola dana tersebut sebelum adanya aturan turunan. "Sampai sekarang belum membahas teknis ke sana," ujar Yassierli. Ia menekankan bahwa setiap penentuan teknis masih menunggu regulasi pendukung.

Apresiasi Serikat Pekerja dan Tuntutan Keadilan

Konfederasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) memberikan respons positif terhadap kebijakan ini. Sekretaris Jenderal Tri Asmoko Aripan, dalam webinar nasional pada 14 November 2026, menyebut aturan ini sebagai jawaban atas tuntutan jangka panjang serikat pekerja. Tri berharap mekanisme ini mengatasi masalah pembayaran pesangon yang sering tidak terpenuhi saat perusahaan pailit.

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Tri Asmoko Aripan menegaskan bahwa kompensasi pascakerja harus menjadi hak konstitusional yang nyata di lapangan. Bagi serikat pekerja, dana cadangan ini memastikan imbalan dapat dibawa pulang hingga ke meja makan dan rekening tabungan buruh. Isu ini muncul akibat banyaknya kasus pekerja kehilangan kepastian pembayaran hak setelah perusahaan mengalami kebangkrutan.

Konsultasi Teknis dan Target Regulasi Turunan

Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja dalam implementasi aturan ini. Yassierli menyatakan bahwa pembahasan peraturan teknis akan melibatkan partisipasi bermakna dari kedua belah pihak. Langkah ini diambil untuk memastikan kewajiban tersebut tidak membebani perusahaan secara berlebihan.

Untuk menyusun regulasi pendukung, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan konsultasi intensif. Pihak kementerian akan berkoordinasi dengan DPR, Presiden, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Semua pihak diminta menunggu pengumuman resmi mengenai jadwal dan detail teknis pengeluaran peraturan pemerintah yang mengatur dana cadangan pesangon ini.