Utang Rumah Tangga per Kapita Swiss Tertinggi di Dunia pada Kuartal I-2026

Swiss mencatat utang rumah tangga per kapita terbesar di dunia pada kuartal I-2026 sebesar US$153.138, disusul Norwegia dan Australia menurut data BIS dan PBB.

Utang rumah tangga per kapita di Swiss tercatat sebagai yang terbesar di dunia pada kuartal I-2026, yakni mencapai US$153.138 atau sekitar Rp2,7 miliar dengan asumsi kurs Rp18.120 per dolar AS. Data tersebut mengacu pada Credit to the Non-Financial Sector dari Bank for International Settlements (BIS) dan World Population Prospects dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Isu utang di Indonesia kerap menjadi perbincangan masyarakat, terutama ketika total utang negara disebut telah mencapai ribuan triliun rupiah. Di sejumlah negara lain, tingkat utang bahkan lebih besar dibandingkan Indonesia, sehingga perbandingan lintas negara perlu dilihat secara lebih menyeluruh.

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Utang negara yang besar tidak selalu berbahaya selama rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada dalam batas aman dan digunakan secara produktif untuk menggerakkan perekonomian. Ukuran kesehatan utang dilihat dari perbandingannya dengan PDB, bukan dari jumlah nominalnya.

Rasio Utang PDB dan Batas Aman di Indonesia

Banyak negara maju memiliki rasio utang terhadap PDB di atas 100% hingga lebih dari 200%. Utang negara maju cenderung relatif stabil karena mereka menggunakan sistem anggaran defisit untuk membiayai pembangunan jangka panjang.

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Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003, batas aman rasio utang terhadap PDB adalah maksimal 60%. Ketentuan ini menjadi acuan dalam membaca kondisi utang nasional dari sisi kemampuan ekonomi.

Di sisi lain, beban utang rumah tangga di sejumlah negara maju juga tergolong sangat besar. Nilainya bahkan bisa mencapai ratusan ribu dolar AS per orang.

Swiss dan Sistem Hipotek yang Memengaruhi Utang

Swiss berada jauh di atas negara lain dalam daftar negara dengan utang rumah tangga per kapita terbesar. Beban tersebut bahkan tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan sesama negara kaya.

Salah satu faktor utamanya adalah sistem hipotek di Swiss. Insentif pajak dan praktik pemberian pinjaman di negara tersebut sering kali mendorong pemilik rumah untuk mempertahankan utang hipotek dalam jangka waktu lebih lama, alih-alih melunasinya lebih cepat.

Angka utang rumah tangga Swiss tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan Amerika Serikat, yang mencatat utang rumah tangga per kapita sebesar US$60.103 atau Rp1,09 miliar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa besarnya utang rumah tangga tidak selalu sejalan dengan kondisi serupa di setiap negara.

Daftar Negara dengan Utang Rumah Tangga Terbesar

Di bawah Swiss, Norwegia tercatat memiliki utang rumah tangga per kapita sebesar US$88.108, disusul Australia dengan US$83.473, Belanda US$69.724, dan Denmark US$65.957. Dari sepuluh negara dengan utang rumah tangga per kapita terbesar, enam berada di Eropa.

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Negara-negara tersebut adalah Swiss, Norwegia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris. Selain itu, beberapa negara dengan pasar properti yang panas juga masuk daftar ini, seperti Amerika Serikat dan Kanada.

Kanada mencatat utang rumah tangga per kapita sebesar US$58.021. Adapun Amerika Serikat memiliki profil yang berbeda, dengan utang pemerintah sekitar 44% dari total pendapatan per kapita sebesar US$224.000, dibandingkan dengan hanya 9% di Swiss.

Dampak Utang Rumah Tangga bagi Ekonomi Modern

Kenaikan harga rumah di berbagai negara membuat utang rumah tangga semakin menjadi bagian penting dalam ekonomi modern. Utang rumah tangga yang tinggi dapat mencerminkan kepemilikan aset, akses kredit yang luas, dan pasar properti yang kuat.

Namun, beban utang yang besar juga membuat rumah tangga lebih rentan terhadap kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, hingga penurunan harga properti. Dengan demikian, utang rumah tangga yang tinggi tidak selalu berarti krisis.

Meski demikian, semakin besar utangnya, semakin sensitif kondisi keuangan masyarakat terhadap perubahan ekonomi. Hal ini menjadi perhatian dalam membaca data utang rumah tangga lintas negara.