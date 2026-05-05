Utang Pinjol dan Sektor Pembiayaan Terus Bertumbuh di Awal 2026

OJK melaporkan pertumbuhan positif pada sektor pinjaman daring dan pembiayaan lainnya di awal tahun 2026, dengan outstanding pembiayaan mencapai Rp 101,03 triliun dan tingkat risiko kredit macet yang terkendali.

Pertumbuhan utang pinjaman daring (pinjol) dan sektor pembiayaan lainnya di Indonesia menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) melaporkan bahwa outstanding pembiayaan pada Maret 2026 mencapai Rp 101,03 triliun, tumbuh 26,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya permintaan masyarakat akan akses pembiayaan yang cepat dan fleksibel melalui platform digital. Tingkat risiko kredit macet (TWP90) secara agregat tercatat sebesar 4,52 persen, sedikit menurun dari Februari 2026 sebesar 4,54 persen, menunjukkan pengelolaan risiko yang relatif baik oleh pelaku industri. Selain pinjol, sektor Perusahaan Pembiayaan (PP) juga mencatatkan pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 0,61 persen menjadi Rp 514,09 triliun, dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross sebesar 2,83 persen dan NPF net sebesar 0,8 persen.

Gearing ratio perusahaan pembiayaan juga terkendali, yaitu 2,17 kali, masih di bawah batas maksimum 10 kali. Secara rinci, pada Februari 2026, outstanding pembiayaan pinjaman daring tumbuh 25,75 persen year on year menjadi Rp 100,69 triliun. Pertumbuhan ini mencerminkan adaptasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Sektor Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro (PVML) secara keseluruhan mengalami pertumbuhan total utang pembiayaan sebesar 1,01 persen yoy menjadi Rp 512,14 triliun pada Februari 2026.

Peningkatan ini terutama didukung oleh pertumbuhan pembiayaan modal kerja sebesar 8,31 persen yoy. Kualitas aset di sektor PVML juga terjaga dengan baik, tercermin dari NPF gross sebesar 2,78 persen dan NPF net sebesar 0,81 persen. Gearing ratio tetap stabil di level 2,13 kali, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan. Pembiayaan modal ventura juga menunjukkan perkembangan positif, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 16,46 triliun atau tumbuh 0,78 persen yoy, berperan penting dalam mendukung pendanaan bagi perusahaan rintisan dan usaha berkembang.

Industri pegadaian juga mencatatkan kinerja yang impresif, dengan penyaluran pembiayaan pada Februari 2026 melonjak 61,78 persen yoy menjadi Rp 152,40 triliun. Produk gadai masih mendominasi penyaluran pembiayaan pegadaian, mencapai Rp 126 triliun atau 83,01 persen dari total pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pegadaian tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, menekankan bahwa sektor pembiayaan secara umum masih menunjukkan daya tahan yang baik di tengah dinamika ekonomi global. Kinerja positif ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan oleh OJK telah efektif dalam menjaga stabilitas dan kesehatan sektor keuangan





