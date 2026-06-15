Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh 1,9% YoY, Lebih Tinggi dari Maret

Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri pemerintah sebesar US$ 216,4 miliar pada April 2026, tumbuh 3,7% (yoy). Utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$ 193,2 miliar, mengalami kontraksi 0,7% (yoy).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 1,0% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan utang sektor publik di tengah masih berlanjutnya kontraksi utang luar negeri swasta .

Direktur Eksekutif Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan utang luar negeri Indonesia masih menunjukkan struktur yang sehat dan terkendali.

"Posisi utang luar negeri Indonesia pada April 2026 tetap terjaga. Posisi utang luar negeri Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar US$ 439,8 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 1,0% (yoy).

", kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin (15/6/2026). BI mencatat posisi utang luar negeri pemerintah mencapai US$ 216,4 miliar pada April 2026 atau tumbuh 3,7% (yoy). Namun, pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,8% (yoy). Menurut BI, perlambatan pertumbuhan utang luar negeri pemerintah dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh lebih lambat.

Meski demikian, kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga, tercermin dari aliran modal asing yang masih mencatatkan net inflow ke pasar Surat Berharga Negara (SBN). Bank Indonesia menjelaskan bahwa utang luar negeri pemerintah terus dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif. Beberapa sektor utama yang memperoleh dukungan pembiayaan antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.

BI juga mencatat hampir seluruh utang luar negeri pemerintah merupakan utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total utang pemerintah. Sementara itu, utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$ 193,2 miliar pada April 2026. Meski masih mengalami kontraksi 0,7% secara tahunan, penurunannya lebih baik dibandingkan kontraksi 1,4% pada Maret 2026. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok lembaga keuangan yang mencatat kontraksi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar utang luar negeri swasta dengan porsi mencapai 79,6%. Ramdan menegaskan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal itu tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil di level 29,6% pada April 2026. Selain itu, sebanyak 84,5% dari total utang luar negeri Indonesia merupakan utang jangka panjang.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran utang luar negeri untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. ", ujar Ramdan





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