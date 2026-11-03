USWNT Soroti: Coffey Kembali ke Man City dan Yohannes Cetak Gol Liga Champions

Sam Coffey kembali memperkuat Man City, Alyssa Thompson cetak assist, dan Lily Yohannes gol spektakuler. Simak performa USWNT di Eropa.

Para pemain Wanita Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USWNT) menunjukkan dominasi signifikan di kompetisi Eropa melalui berbagai pencapaian individu yang krusial bagi tim klub mereka. Kehadiran Sam Coffey yang kembali ke Manchester City, gol spektakuler Lily Yohannes di Liga Champions, serta kontribusi krusial Alyssa Thompson dan Emily Fox menjadi sorotan utama dalam memperluas jaringan pengaruh sepak bola wanita Amerika di kancah internasional.

Sam Coffey Memperkuat Man City

Sam Coffey akhirnya kembali memperkuat Manchester City setelah absen awal musim akibat cedera yang menghalangi penampilannya. Kembalinya sang gelandang ini menjadi momen krusial bagi tim yang sedang berjuang mempertahankan posisi teratas klasemen. Coffey masuk ke dalam laga pada menit ke-59 dalam kemenangan tipis 2-1 atas London City Lionesses. Ia bermain selama sedikit lebih dari setengah jam dalam penampilan pertamanya sejak proses pemulihan cedera selesai. Kemenangan tersebut membawa City mengoleksi 22 poin dan memperpanjang rentetan tak terkalahkan mereka di semua kompetisi menjadi 14 pertandingan berturut-turut.

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Kehadiran Coffey menambah kedalaman pengalaman dan disiplin bertahan bagi lini tengah Manchester City. Kemampuan pemain asal Amerika Serikat ini dalam mengatur tempo permainan juga memberikan alternatif strategis bagi pelatih dalam mengendalikan jalannya pertandingan. Bagi timnas putri Amerika Serikat, kembalinya sosok penting di lini tengah ke lapangan juga menjadi kabar menggembirakan yang signifikan. Langkah pertama dari proses pemulihan ini telah berhasil dilakukan, dan berikutnya Coffey perlu membangun kembali kebugaran bertanding serta mendapatkan menit bermain secara konsisten untuk kembali ke performa puncak.

Kontribusi Alyssa Thompson untuk Chelsea

Alyssa Thompson masuk sebagai pemain pengganti untuk Chelsea pada menit ke-62 dan membantu timnya meraih kemenangan telak 6-0 atas Charlton Athletic. Thompson menghadirkan ancaman baru dalam serangan Chelsea setelah turun ke lapangan untuk menggantikan Nathalie Björn. Meskipun nyaris mencetak gol, kiper Charlton Anna Koivunen melakukan penyelamatan gemilang yang membuat penampilan singkatnya itu berakhir tanpa tambahan skor. Namun, kehadiran Thompson tetap memberikan dampak taktis yang nyata bagi lini serangan The Blues.

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Setelah musim debut yang sebelumnya ditandai dengan gol-golnya, Thompson kini menunjukkan kemampuan kreasinya yang lebih luas dan variatif. Ia sudah mencatatkan tiga assist di Women's Super League (WSL) musim ini, memberikan variasi baru dalam cara tim mencetak gol. Chelsea kini mengoleksi 22 poin, sama persis dengan Manchester City, setelah menjalani delapan pertandingan sepanjang musim. Bagi pelatih Emma Hayes dan timnas putri Amerika Serikat, tempat Thompson di susunan pemain inti Chelsea hanyalah satu bagian dari gambaran keseluruhan yang lebih besar mengenai perkembangan kariernya.

Amerika Serikat membutuhkan opsi serangan yang bisa diandalkan di level internasional. Kontribusi yang konsisten, baik sebagai pemain awal maupun pemain pengganti, akan memperkuat peluang Thompson untuk mendapat peran lebih besar dalam skuat timnas. Performa di level klub menjadi indikator kunci bagi para pelatih nasional dalam menentukan pilihan strategi serangan. Kemampuan Thompson membaca permainan dan memberikan umpan kritis menunjukkan potensinya sebagai senjata alternatif yang sangat berharga.

Emily Fox dan Upaya Arsenal Bangkit

Emily Fox dan Arsenal meraih hasil imbang keempat mereka musim ini dalam laga yang menantang melawan Aston Villa. Fox membantu Arsenal menyamakan kedudukan setelah masuk pada babak kedua, lalu berupaya keras membawa timnya meraih kemenangan penuh. Bek sayap USWNT itu turut berperan aktif dalam gol penyama kedudukan Arsenal dan membantu menciptakan peluang pada menit-menit akhir bagi rekan setimnya seperti Caitlin Foord dan Ona Batlle. Namun, kedua pemain tersebut gagal menuntaskan peluang tersebut menjadi gol tambahan.

Hasil imbang itu membuat Arsenal berada di posisi ketujuh WSL dengan 10 poin dari delapan pertandingan, terdiri dari dua kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan. Bagi tim yang tengah mencari momentum, ini menjadi kesempatan lain yang terlewatkan untuk menaikkan posisi klasemen. Fox menghadirkan ancaman dari lini belakang yang selalu menjadi kekhawatiran bagi lawan, tetapi Arsenal perlu lebih banyak mengubah peluang menjanjikan seperti itu menjadi gol jika ingin naik di klasemen secara signifikan.

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Performa Phallon Tullis-Joyce dan Lily Yohannes

Phallon Tullis-Joyce mencatatkan clean sheet atau nirbobol pada akhir pekan lalu untuk Manchester United. Penjaga gawang ini harus menampilkan kemampuan akrobatik terbaiknya untuk menggagalkan upaya pengeboman gawang oleh Everton. Kesempurnaan dalam pertahanan Tullis-Joyce menjadi fondasi penting bagi stabilitas tim di sektor pertahanan. Sementara itu, di kompetisi Eropa, Lily Yohannes menghadirkan momen yang layak disaksikan ulang.

Gol jarak jauh yang sensasional dari Lily Yohannes ke gawang Inter Milan di Liga Champions Wanita UEFA menjadi sorotan individu yang spektakuler. Gol tersebut menjadi sorotan utama di tengah rangkaian penampilan menjanjikan para pemain USWNT yang berkiprah di luar negeri. Momen ini tidak hanya memperkaya statistik pribadi Yohannes tetapi juga menunjukkan bahwa bakat-bakat muda Amerika memiliki kapasitas untuk mengungguli pertahanan klub-klub elite Eropa. Peristiwa ini menegaskan semakin kuatnya posisi sepak bola wanita Amerika di peta global.