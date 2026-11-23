MPR RI memverifikasi Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai calon Wakil Presiden dari Presiden Prabowo. Mereka tetap menjabat hingga dilantik resmi di sidang 11 Desember 2026.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia pada Senin tanggal 23 November 2026. Usulan tersebut mencakup Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono sebagai pasangan pendamping kepala negara. MPR RI segera mengumumkan nama-nama tersebut setelah menerima dokumen pencalonan resmi dari istana kepresidenan.

Ketentuan Non Mundur Saat Tahap Verifikasi Calon

Tim Verifikasi MPR RI menegaskan bahwa para menteri yang diusulkan tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatan kementerian mereka pada tahap awal verifikasi. Habiburokhman, perwakilan dari Tim Verifikasi MPR RI, menjelaskan secara rinci ketentuan hukum yang berlaku saat ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menyatakan bahwa para menteri tetap boleh menjalankan tugas harian Kementerian di bawah koordinasi Presiden Prabowo hingga masa verifikasi selesai.

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"Saat dilantik. Setelah terpilih baru (mundur)," ujar Habiburokhman mengutip penjelasan resmi Tim Verifikasi MPR RI saat Rapat Pleno verifikasi di Jakarta, Senin tanggal 23 November 2026. Pernyataan ini menjadi dasar hukum yang memungkinkan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono untuk tetap hadir di kabinet saat proses verifikasi berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan prosedur antara tahap pencalonan dengan tahap pelantikan resmi yang akan ditetapkan di masa depan.

Konfirmasi Resmi Ahmad Basarah Tentang Rangkap Jabatan

Ahmad Basarah, Anggota Tim Verifikasi MPR RI sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI, memberikan penegasan hukum yang memperkuat posisi Tim Verifikasi MPR RI mengenai status kedua menteri tersebut. Ia menjelaskan bahwa pejabat setingkat menteri yang diusulkan tidak harus mengundurkan diri dari posisinya saat masih dalam masa verifikasi awal. Basarah menekankan bahwa larangan rangkap jabatan baru berlaku penuh pada fase selanjutnya setelah pemilihan selesai.

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"Untuk pejabat setingkat menteri itu tidak harus mengundurkan diri. Tapi pada saat dia terpilih dan kemudian dilantik, dia wajib untuk mengundurkan diri. Karena tidak boleh ada rangkap jabatan," jelas Basarah. Penjelasan ini memberikan kepastian hukum bagi Andi Amran Sulaiman dan Sugiono untuk tidak terbebani kewajiban mengundurkan diri sebelum adanya keputusan final dari MPR RI. Hal ini memastikan stabilitas kinerja kabinet selama proses verifikasi administratif masih berjalan.

Proses Verifikasi hingga Sidang Pleno 11 Desember 2026

Andi Amran Sulaiman dan Sugiono akan menjalani proses verifikasi ketat yang dilakukan oleh Tim Verifikasi MPR RI dalam beberapa hari ke depan. Proses ini mencakup pemeriksaan administrasi, integritas, dan kelayakan kedua calon wakil presiden sebelum masuk ke tahap pengambilan suara. MPR RI telah menetapkan jadwal penting untuk mengumumkan hasil akhir melalui Sidang MPR RI pada tanggal 11 Desember 2026. Pada sidang tersebut, satu nama dari kedua calon tersebut akan dipilih dan dilantik secara resmi sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Proses ini merupakan tahapan konstitusional yang sangat penting dalam siklus pemerintahan Indonesia. MPR RI bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa prosedur pemilihan wakil kepala negara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil akhir sidang pada tanggal 11 Desember 2026 akan menentukan siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden Indonesia untuk periode mendatang bersama Presiden Prabowo Subianto.