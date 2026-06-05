Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Kapolri hingga 63 Tahun dalam RUU Polri

Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri mengusulkan penambahan batas usia pensiun perwira tinggi bintang empat menjadi 60 tahun dengan possibility perpanjangan hingga 63 tahun via Keputusan Presiden, sementara pangkat lain tetap 60 tahun. Usulan ini belum dibahas Panitia Kerja DPR-Pemerintah dan beriringan dengan program peningkatan kesejahteraan seperti SPPG dan mutasi pimpinan Polri.

Pemerintah Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri mengusulkan perubahan pada batas usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri . Dalam draf yang dirujuk dari laman Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, usulan tersebut menetapkan bahwa perwira tinggi bintang empat memiliki batas usia pensiun 60 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 63 tahun berdasarkan Keputusan Presiden .

Meskipun terdapat perbedaan redaksi antara pasal dan penjelasan norma terkait durasi perpanjangan, substansi usulan ini memberi ruang bagi Presiden untuk memperpanjang masa tugas Kapolri setelah memasuki usia pensiunNormal. Selain itu, usulan perubahan juga mencakup batas usia pensiun untuk jenjang pangkat lainnya seperti tamtama, bintara, perwira hingga komisaris besar polisi (kombes), serta perwira tinggi bintang satu sampai tiga, yang semuanya ditetapkan hingga usia 60 tahun.

Namun, ketentuan ini masih dalam bentuk usulan dan belum dibahas secara resmi oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Polri yang melibatkan DPR dan pemerintah. RUU Polri ini adalah bagian dari upaya penyegaran dan penguatan institusi kepolisian, selaras dengan visi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membangun 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. Kapolri juga melakukan mutasi besar-besaran termasuk pelantikan Kalemdiklat dan lima Kapolda baru untuk memperkuat kinerja Polri di seluruh Indonesia.

Di luar konteks pensiun Polri, ada referensi terkait usulan perpanjangan usia pensiun untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) bintang empat yang sudah disepakati hingga 65 tahun dalam revisi UU TNI, serta usulan perpanjangan usia pensiun bagi ASN/PNS hingga 70 tahun oleh Istana yang belum dibahas. Berbagai berita terbaru menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program gizi, dukungan pertanian, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian, RUU Polri yang sedang dibahas menjadi fokus utama dalam upaya reformasi dan modernisasi lembaga keamanan Indonesia





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RUU Polri Usia Pensiun Kapolri Perwira Tinggi Bintang Empat Keputusan Presiden

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