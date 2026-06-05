Usulan perpanjangan masa aktif perwira tinggi bintang empat Polri menuai sorotan

Usulan perpanjangan masa aktif perwira tinggi bintang empat Polri atau jenderal polisi yang disesuaikan dengan kebutuhan presiden menuai sorotan. Akademisi menyarankan perpanjangan mengedepankan kebutuhan organisasi agar lebih obyektif dan tidak dipolitisasi.

Usulan perpanjangan masa aktif perwira tinggi bintang empat Polri atau jenderal polisi yang disesuaikan dengan kebutuhan presiden menuai sorotan. Akademisi menyarankan perpanjangan mengedepankan kebutuhan organisasi agar lebih obyektif dan tidak dipolitisasi.

Dalam rapat dengar pendapat umum pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri bersama Komisi III DPR, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan memberikan masukan terkait batas usia pensiun personel Polri yang tertuang pada Pasal 30 RUU Polri. Dalam draf, batas usia pensiun anggota Polri mencapai 60 tahun.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Pasal 30 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mengatur batas maksimum pensiun 58 tahun dan hanya bisa diperpanjang menjadi 60 tahun jika memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan institusi. Cecep berpendapat, penetapan usia pensiun tersebut perlu didukung dengan kajian akademik, kebutuhan organisasi, kondisi kesehatan personel, hingga regenerasi kepemimpinan. Hal ini agar tidak menghambat promosi dan kaderisasi dalam tubuh Polri.





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Usulan Perpanjangan Masa Aktif Perwira Tinggi Bintang Empat Polri Kebutuhan Presiden Kajian Akademik Kebutuhan Organisasi

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