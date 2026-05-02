Usulan Perbedaan Pajak Kendaraan Listrik dan BBM serta Aturan Baru Pajak Kendaraan Listrik

Menteri ESDM mengusulkan perbedaan tarif pajak antara kendaraan listrik dan BBM untuk mendorong penggunaan energi bersih. Sementara itu, aturan baru dari Kemendagri mengubah status pajak kendaraan listrik, yang kini dikenakan PKB dan BBNKB. Pemerintah daerah seperti DKI Jakarta tengah menyiapkan insentif fiskal untuk merespons perubahan ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan kebijakan perbedaan perlakuan pajak antara kendaraan berbahan bakar minyak ( BBM ) dan kendaraan listrik (EV) sebagai bagian dari upaya mendorong transisi energi dari fosil ke energi bersih .

Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi ramah lingkungan, mengingat kendaraan listrik memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah. Bahlil menekankan bahwa efisiensi adalah alasan utama di balik usulan ini, dengan mempertimbangkan biaya operasional yang lebih rendah bagi konsumen dan potensi penghematan subsidi energi yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah juga terus berupaya mencari formulasi yang tepat untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global, dan pembedaan pajak ini diharapkan menjadi instrumen efektif dalam mengubah pola konsumsi energi masyarakat. Namun, baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat yang mengubah status kendaraan listrik terkait pajak.

Peraturan baru ini tidak lagi mengecualikan kendaraan listrik sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), berbeda dengan peraturan sebelumnya (Permendagri No. 7 Tahun 2025) yang secara spesifik mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan, termasuk listrik, dari pajak tersebut. Hal ini berarti mobil dan motor listrik kini dapat dikenakan PKB dan BBNKB. Menanggapi perubahan regulasi ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengakui bahwa KBLBB tidak lagi secara otomatis dikecualikan dari pajak daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan regulasi dan skema insentif fiskal untuk mengantisipasi pemberlakuan Permendagri terbaru di Jakarta. Bapenda menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan menjaga agar kendaraan listrik tetap menjadi pilihan yang terjangkau, dengan memanfaatkan ruang kebijakan yang diberikan dalam peraturan terbaru untuk mengurangi beban pajak bagi pemilik kendaraan listrik. Langkah ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap regulasi nasional dengan perlindungan daya beli masyarakat dan dukungan terhadap transisi energi bersih





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kendaraan Listrik Pajak Kendaraan Energi Bersih BBM Kebijakan Pemerintah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemerintah Daerah Gelar Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di 2026Pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Mei 2026, memberikan potongan PKB 5 persen dan keringanan denda bagi pemilik kendaraan. Program ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meringankan beban masyarakat.

Read more »

Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Berbagai Daerah: Incentif dan Manfaat bagi MasyarakatPemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan berbagai insentif, seperti penghapusan denda, potongan pokok pajak, dan diskon biaya balik nama kendaraan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Setiap daerah memiliki periode dan kebijakan yang berbeda, sehingga masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini sebelum masa berlaku berakhir.

Read more »

Daftar Kendaraan Bebas Pajak Tahunan, Simak Aturan TerbarunyaDalam aturan terbaru, pemerintah menetapkan bahwa ada sejumlah kategori kendaraan yang tidak perlu membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Read more »

Kejar Target PAD, Bengkulu Gelar Pemutihan Pajak KendaraanPemerintah Provinsi Bengkulu resmi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Jumat, 1 Mei 2026.

Read more »

Terpopuler: Harga BBM Mei 2026 Disorot, Pemutihan Pajak Ramai, Mobil China Siap Banjiri RIMulai dari update harga BBM terbaru bulan ini, program pemutihan pajak di berbagai daerah, hingga gelombang besar mobil China yang siap masuk Indonesia.

Read more »

Pemerintah Bebaskan Pajak untuk 5 Kendaraan Ini, Apakah Kendaraanmu Termasuk yang 'Kebal?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »