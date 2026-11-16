Usulan KSPI Naikkan PTKP Rp4,5 Juta Jadi Rp7,5 Juta

KSPI mengusulkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi Rp7,5 juta per bulan untuk meningkatkan daya beli rakyat dan ekonomi nasional pada November 2026.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI secara resmi telah mengajukan usulan penting terkait kebijakan perpajakan nasional di Indonesia. Usulan tersebut menargetkan peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP dari angka saat ini yang sebesar Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. Langkah ini dinilai strategis untuk langsung mendongkrak daya beli masyarakat secara signifikan.

Detail Mekanisme Kenaikan Batas Pajak

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau Said Iqbal menyampaikan usulan resmi tersebut dalam sebuah konferensi pers virtual yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 16 November 2026. Dalam penyampaiannya, Said mengonfirmasi dengan jelas bahwa target kenaikan batas PTKP adalah dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta setiap bulannya. Angka tambahan ini setara dengan Rp3 juta yang akan menjadi pendapatan bersih tambahan bagi para pekerja. Said menekankan bahwa selisih Rp3 juta tersebut merupakan jumlah yang sangat krusial bagi kesejahteraan pekerja dengan penghasilan rendah. Ia menjelaskan bahwa penambahan pendapatan sebesar Rp3 juta per bulan ini diharapkan secara langsung digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat akan ikut terguncang dan bergerak lebih positif dari sebelumnya.

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Posisi Serikat Buruh Terhadap Subsidi Pajak

Kepala KSPI tersebut menyinggung secara khusus mengenai rencana pemerintah untuk memberikan subsidi Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 bagi pekerja. Subsidi tersebut ditujukan bagi mereka yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp10 juta pada tahun 2027 mendatang. Said menyatakan bahwa usulan kenaikan batas PTKP ini sebenarnya sudah ia sampaikan sejak awal kepada Presiden di hadapan acara May Day di Monas.

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Said berargumen bahwa peningkatan batas PTKP memberikan kepastian yang lebih baik dibandingkan dengan kebijakan subsidi pajak penghasilan yang memiliki jangka waktu tertentu. Ia mengingatkan bahwa subsidi pajak bersifat sementara dan berisiko hilang di masa depan, misalnya pada tahun 2028 atau 2029. Ia menegaskan bahwa solusi yang benar bukanlah memberikan subsidi, melainkan menaikkan batas PTKP secara permanen agar pekerja mendapatkan manfaat yang berkelanjutan.

Dampak Ekonomi dan Pendapatan Negara

Kenaikan batas PTKP memang memiliki potensi untuk mengurangi penerimaan negara dari pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 secara langsung. Namun, Said menilai bahwa pemerintah juga berpeluang besar untuk memperoleh penerimaan baru dari pajak konsumsi atau PPN. Ia menjelaskan bahwa apabila tambahan penghasilan pekerja dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa, maka aktivitas perdagangan akan meningkat. Said secara spesifik menyebutkan bahwa para pekerja informal seperti tukang mi ayam dan tukang bubur berpotensi memperoleh tambahan pendapatan ketika konsumsi rumah tangga meningkat. Toko-toko baju dan sektor perdagangan sehari-hari lainnya juga akan diuntungkan oleh naiknya daya beli masyarakat. Ia mengemukakan bahwa kenaikan PPN yang terjadi akibat belanja tersebut mengkompensasi penurunan PPh, sehingga uang keluar dari kantong kiri dan masuk ke kantong kanan negara.