Usulan Kontroversial: Italia Gantikan Iran di Piala Dunia 2026?

Paolo Zampolli mengusulkan agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026, dengan alasan emosional dan prestasi Azzurri. Belum ada tanggapan resmi dari FIFA dan federasi terkait. Berita ini dilengkapi dengan update dari liga-liga top Eropa dan sepak bola Indonesia.

Paolo Zampolli , seorang tokoh yang memiliki pengaruh dalam dunia sepak bola , telah mengusulkan sebuah ide kontroversial yang berpotensi mengubah peta persaingan di Piala Dunia 2026 .

Dalam sebuah laporan yang dikutip oleh Financial Times, Zampolli secara terbuka mengakui bahwa ia telah menyampaikan usulan tersebut secara langsung kepada mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Usulan tersebut adalah agar Italia, yang secara mengejutkan gagal lolos ke putaran final Piala Dunia, menggantikan Iran sebagai peserta. Zampolli tidak menyembunyikan adanya faktor emosional yang mendasari dorongannya ini.

Sebagai seorang warga Italia, ia sangat ingin melihat tim nasional Italia, yang dikenal dengan julukan Azzurri, kembali tampil di panggung dunia, terutama karena turnamen tersebut akan diselenggarakan di Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa dengan empat gelar juara dunia yang telah diraih, Italia memiliki prestasi yang membuktikan kelayakan mereka untuk berpartisipasi. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari FIFA, Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), maupun Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) terkait usulan yang diajukan oleh Zampolli.

Situasi ini menambah ketidakpastian terhadap kemungkinan perubahan peserta di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Iran sempat mengajukan permintaan kepada FIFA untuk mempertimbangkan opsi bermain di Meksiko, sebagai alternatif lokasi pertandingan, mengingat situasi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh FIFA. Ironisnya, nasib Timnas Italia justru berbanding terbalik.

Gli Azzurri gagal lolos ke putaran final setelah dikalahkan oleh Bosnia dan Herzegovina di babak playoff pada bulan Maret lalu. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi Italia, karena ini adalah kali ketiga secara beruntun mereka absen dari Piala Dunia—sebuah situasi yang sangat kontras dengan sejarah gemilang mereka di dunia sepak bola. Timnas Iran sendiri menegaskan kesiapan mereka untuk tetap tampil di Piala Dunia 2026, meskipun ada konflik yang sedang berlangsung.

Pemerintah Iran memastikan bahwa semua logistik dan persiapan tim berjalan dengan baik. Di samping isu Piala Dunia, dunia sepak bola juga dihebohkan dengan sejumlah hasil pertandingan dan perubahan pelatih di liga-liga top Eropa. Manchester City berhasil menggeser Arsenal dari puncak klasemen Premier League setelah meraih kemenangan atas Burnley. Persaingan gelar Liga Inggris semakin ketat dan menarik untuk disaksikan.

Sementara itu, di La Liga, Atletico Madrid mengalami kekalahan keempat berturut-turut saat bertandang ke markas Elche, yang membuat posisi mereka di peringkat empat mulai terancam. Chelsea juga mengambil keputusan mengejutkan dengan memecat Liam Rosenior setelah serangkaian lima kekalahan beruntun di Liga Inggris. Calum McFarlane ditunjuk sebagai pelatih sementara hingga akhir musim.

Selain itu, ada kabar menarik dari dunia sepak bola Indonesia, di mana pemain Dewa United U-20, Raka Nurkholis, memilih untuk memaafkan Fadly Alberto, meskipun menjadi korban tendangan kungfu dalam pertandingan EPA Super League 2025/2026. Beberapa artikel dari VIVA Bola juga menjadi topik terpopuler, termasuk pembahasan mengenai tujuh pemain naturalisasi yang belum pernah membela Timnas Indonesia dan kondisi sepak bola Indonesia yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

Pertandingan semifinal Coppa Italia antara Atalanta dan Lazio juga menjadi perhatian, serta kisah unik tentang seorang bos klub Liga Inggris yang menjual suaminya sendiri





