Ustaz Dapat Balasan dari SAM Setelah Banyak yang Kesulitan Menghubungi

Seorang ustaz mengaku mendapat balasan WhatsApp dari Syekh Ahmad Al Misry (SAM) setelah sebelumnya banyak pihak kesulitan menghubungi. Kasus ini menambah sorotan pada polemik yang sedang berlangsung.

Kasus yang menjerat Syekh Ahmad Al Misry ( SAM ) kembali menjadi pusat perhatian publik. Kejadian terbaru yang membuat heboh adalah pengakuan seorang ustaz, Ahmad Hifzhillah, yang mengaku mengirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada SAM dan mendapatkan balasan.

Hifzhillah membagikan tangkapan layar percakapan tersebut di akun Instagram pribadinya. Awalnya, ia menyatakan hanya ingin melakukan tabayyun atau klarifikasi langsung terkait kasus yang sedang ramai diperbincangkan. Ia menuliskan pertanyaan kepada pengikutnya apakah langkah tersebut perlu diambil. Namun, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, Hifzhillah merasa tidak perlu melanjutkan upaya tersebut karena sudah ada tokoh agama lain yang lebih kompeten dalam menangani kasus ini.

Yang menarik perhatian netizen bukanlah keputusan Hifzhillah untuk tidak melanjutkan komunikasi, melainkan fakta bahwa pesan singkatnya ternyata dibalas oleh SAM. Dalam percakapan singkat tersebut, Hifzhillah hanya menanyakan kabar, dan SAM merespons dengan singkat pula. Balasan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan netizen, mengingat sebelumnya beredar kabar bahwa banyak ustaz dan pihak lain kesulitan menghubungi SAM sejak kasus ini mencuat. Beberapa netizen bahkan mempertanyakan mengapa pesan dari ustaz lain tidak dibalas, sementara pesan Hifzhillah mendapatkan respons.

Permintaan nomor kontak SAM juga muncul dari ustaz lain, Muhammad Fakhrurrazi Anshar, yang menyatakan ingin memberikan nasihat kepada SAM dan menekankan pentingnya tanggung jawab. Di tengah polemik ini, proses hukum terhadap SAM terus berjalan. Syekh Ahmad Al Misry telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada 24 April 2026. SAM sendiri diketahui telah berada di Mesir sejak 15 Maret 2026, membantah tuduhan melarikan diri dan mengklaim keberangkatannya untuk mendampingi ibunya yang sedang menjalani operasi.

Selain kasus SAM, perhatian publik juga tertuju pada penjelasan Habib Jafar mengenai korban tabrakan kereta api Argo Bromo dan KRL di Bekasi pada 27 April 2026 yang disebut syahid. Habib Jafar menyampaikan pesan haru dan mengajak masyarakat untuk selalu waspada.

