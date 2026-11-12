Ustadzah Yati dan Habib Nabiel Teguhkan Hak Tetangga dalam Islam

Ustadzah Yati Priyati dan Habib Nabiel Al-Musawa membahas pentingnya hak tetangga di Masjid Al-Ikhlas. Mereka menekankan keramahan dan larangan menyakiti meski berbeda agama.

Ustadzah Yati Priyati bersama Habib Nabiel Al-Musawa mengupas tema penting dalam program televisi Kalam Hati KompasTV yang tayang di Masjid Al-Ikhlas. Keduanya berfokus pada pembahasan mengenai hak- hak tetangga yang wajib dipenuhi oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Pembahasan ini lahir dari kepedulian terhadap dinamika sosial di lingkungan tempat tinggal yang sering kali terabaikan dalam kehidupan modern. Tema yang diangkat adalah Tamu Surga Bernama Tetangga, yang menegaskan kedudukan istimewa sosok tetaga dalam ajaran agama. Keduanya mengingatkan para pemirsa tentang urgensi memenuhi hak tetangga dan menjaga hubungan baik di lingkungan sekitar. Langkah awal ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan harmoni sosial antarwarga.

Mekanisme Hak Keamanan dan Kenyamanan Tetangga

Ustadzah Yati Priyati atau yang akrab dipanggil Bunda Yati menjelaskan secara rinci bahwa tetangga memiliki hak mutlak untuk mendapatkan keamanan. Beliau menekankan bahwa kenyamanan dan perlakuan yang baik adalah bagian dari hak dasar tersebut. Seorang Muslim dilarang keras untuk menyakiti hati atau fisik tetangganya dalam bentuk apa pun. Sebaliknya, beliau mendorong umat Islam untuk membangun hubungan yang penuh keramahan dan kepedulian tinggi. Bunda Yati juga mencontohkan pentingnya berbagi makanan sebagai wujud nyata kasih sayang kepada tetangga. Berbagi makanan ini bukan sekadar tradisi, melainkan investasi kebaikan yang mendatangkan keberkahan.

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Penjelasan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman bahwa hak tetangga bersifat universal dan tidak bisa ditawar. Keamanan yang dimaksud mencakup rasa aman dari gangguan maupun rasa takut yang diciptakan oleh tetangga sendiri. Kenyamanan meliputi ketenangan pikiran dan hati dalam menjalani aktivitas sehari-hari di rumah masing-masing. Perlakuan yang baik tercermin dari cara berkomunikasi, bergaul, dan saling membantu dalam urusan sehari-hari. Contoh berbagi makanan menjadi simbol keterbukaan hati dan keinginan untuk berbagi rezeki dengan orang terdekat. Sikap ini harus menjadi kebiasaan rutin agar ikatan persaudaraan di lingkungan semakin kuat dan solid.

Pendapat Habib Nabiel Al-Musawa soal Akhlak dan Ibadah

Habib Nabiel Al-Musawa memberikan penegasan keras bahwa seorang Muslim tidak boleh membuat tetangganya merasa terganggu. Beliau mengingatkan bahwa kehadiran seseorang tidak boleh menjadi sumber ketidaknyamanan bagi orang lain di sekitarnya. Rasa tidak aman yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang bertentangan dengan prinsip dasar agama. Habib Nabiel juga mengingatkan bahwa ibadah wajib seperti salat, puasa, dan sedekah tidak boleh membuat seseorang mengabaikan akhlak. Ketaatan ritual harus diimbangi dengan perilaku mulia kepada sesama manusia, terutama tetangga sendiri. Ibadah yang diterima adalah yang tidak merugikan orang lain di lingkungannya.

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Menurut Habib Nabiel, hak tetangga tetap harus dihormati sepenuhnya, termasuk ketika tetangga tersebut berbeda agama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan toleransi dan rasa hormat universal kepada seluruh manusia. Perbedaan keyakinan tidak menjadi alasan untuk memutuskan silaturahmi atau mengabaikan hak-hak dasar tetangga. Akhlak yang baik kepada tetangga adalah cerminan keimanan yang sebenarnya dari seorang Muslim. Mengabaikan etika kepada tetangga dapat merusak nilai spiritual dari ibadah yang telah dilakukan. Oleh karena itu, harmoni sosial menjadi target utama yang harus diupayakan oleh setiap individu.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya bagi Umat

Pembahasan dalam Kalam Hati KompasTV ini memiliki dampak nyata bagi kehidupan bermasyarakat. Kesadaran akan hak tetangga dapat mengurangi konflik sosial yang sering terjadi antarwarga perumahan. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan tetangga mereka masing-masing. Langkah selanjutnya adalah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari secara konsisten. Umat Islam diminta untuk terus menjaga kerukunan dan menghindari perilaku yang dapat menyakiti hati tetangga. Program seperti ini terus berlanjut untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam konteks sosial modern. Masjid Al-Ikhlas menjadi wadah strategis untuk menyebarkan pesan kebaikan ini secara masif.

Kedekatan hubungan dengan tetangga membawa berkah bagi kehidupan pemilik rumah dan sekitarnya. Lingkungan yang aman dan nyaman berkontribusi positif terhadap kesehatan mental dan spiritual warganya. Pelajaran dari Ustadzah Yati Priyati dan Habib Nabiel Al-Musawa menjadi panduan penting bagi keluarga Indonesia. Mereka mengajarkan bahwa surga dapat diraih dengan memenuhi hak-hak tetangga dengan sungguh-sungguh. Kesadaran ini harus ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Masa depan sosial yang harmonis dimulai dari tindakan kecil seperti berbagi makanan dan menjaga ucapan.

Rekam acara di Masjid Al-Ikhlas ini menjadi rujukan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan sosial. Pesan tentang keramahan dan kepedulian harus terus disosialisasikan melalui berbagai saluran media. Tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal menyakiti hati tetangga demi kepentingan pribadi. Ibadah yang sempurna adalah yang menghasilkan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Umat Islam ditantang untuk menjadi teladan dalam hal akhlak mulia kepada tetangga. Hal ini akan memperkuat integrasi sosial dan keberagaman di seluruh wilayah Indonesia.