Ustadz Solmed Laporkan Belasan Akun Medsos ke Polda Metro Jaya Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Ustadz Solmed didampingi kuasa hukumnya melaporkan lebih dari 10 akun media sosial ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Langkah hukum ini diambil untuk melindungi nama baik keluarga dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Ustadz Solmed secara resmi melaporkan lebih dari 10 akun media sosial ke Polda Metro Jaya Jakarta atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong . Langkah hukum ini diambil atas pendampingan kuasa hukumnya, Boy Bonjol, sebagai upaya melindungi nama baik dan ketenangan keluarganya dari konten negatif yang beredar di ruang digital. Ustadz Solmed menekankan bahwa seluruh proses hukum telah diserahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Laporan yang diajukan telah diterima dengan baik oleh pihak kepolisian di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Boy Bonjol, kuasa hukum Ustadz Solmed, menjelaskan bahwa laporan tersebut mencakup pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yakni Pasal 433 dan 434, yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, berita bohong (hoaks), dan fitnah. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan efek jera kepada individu atau kelompok yang sengaja menyebarkan informasi palsu dan merusak reputasi kliennya. Ia juga memberikan ultimatum kepada akun-akun yang berada di platform seperti Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya untuk segera menghapus atau menurunkan konten-konten yang dianggap menyesatkan tersebut. Apabila tidak ada itikad baik dari para pemilik akun, maka mereka akan menghadapi proses hukum lebih lanjut, yang tidak menutup kemungkinan juga mencakup gugatan perdata terhadap pemilik akun yang bersangkutan. Hal ini karena keberadaan konten negatif tersebut dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketenangan keluarga Ustadz Solmed, terutama bagi anak dan istrinya. Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat reputasi kliennya terus dirusak oleh narasi yang tidak benar.

Upaya pemantauan terhadap aktivitas media sosial akan terus dilakukan secara berkelanjutan oleh tim kuasa hukum untuk mengidentifikasi dan menindak akun-akun lain yang turut menyebarkan narasi serupa. Boy Bonjol menyatakan bahwa jumlah akun yang telah dilaporkan secara resmi berjumlah lebih dari sepuluh, dan ada kemungkinan akan bertambah jika ditemukan akun-akun lain yang memiliki jangkauan luas atau pengikut yang banyak serta turut serta dalam menyebarkan fitnah. Tindakan tegas ini diharapkan dapat menciptakan efek jera dan mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan platform digital, serta bijak dalam menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya literasi digital dan etika dalam bermedia sosial, serta konsekuensi hukum yang bisa dihadapi bagi pelaku penyebar hoaks dan pencemaran nama baik





