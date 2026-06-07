Usman Nurmagomedov Ragukan Comeback Conor McGregor di UFC 329

Usman Nurmagomedov meragukan Conor McGregor benar-benar akan bertarung di UFC 329 melawan Max Holloway setelah absen lima tahun. Harga tiket melambung tinggi meski banyak skeptis.

Mantan juara dua divisi UFC, Conor McGregor, dikabarkan akan kembali bertarung dalam laga utama UFC 329 bulan depan. Jika terealisasi, duel melawan Max Holloway tersebut akan menjadi penampilan pertamanya di UFC setelah hampir lima tahun tidak bertanding.

Namun, banyak pihak yang meragukan comeback petarung asal Irlandia itu, termasuk Usman Nurmagomedov. Dalam wawancara bersama Home of Fight, Usman secara terang-terangan mengaku tidak yakin McGregor akan benar-benar masuk ke dalam oktagon. Ia menilai absennya McGregor selama lima tahun dari kompetisi profesional akan menjadi hambatan besar. Kedua, jika dia berhasil mengalahkannya, saya rasa dia tidak akan menang karena lima tahun menjauh dari olahraga ini terlalu lama.

Itu sangat panjang, ujar Usman. Selain itu, harga tiket UFC 329 telah melambung tinggi, dengan nilai terendah mencapai lebih dari 600 dolar AS (sekitar Rp10,86 juta) dan kursi premium dibanderol hingga puluhan ribu dolar. Ini menunjukkan antusiasme penggemar yang tinggi, meskipun banyak keraguan. Pada masa jayanya, McGregor pernah menjadi salah satu bintang terbesar UFC.

Dalam rentang 11 bulan, ia mampu bertarung di tiga divisi berbeda dan menyandang status juara aktif. Namun, pencapaian tersebut terjadi hampir satu dekade lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Conor McGregor lebih sering muncul karena berbagai kontroversi di luar arena dibandingkan prestasinya di dalam oktagon. Hal ini membuat banyak kalangan meragukan apakah pertarungan melawan Max Holloway benar-benar akan berlangsung.

Rivalitas antara McGregor dan Holloway sendiri sudah terjalin lama, dan duel ini diharapkan menjadi salah satu pertarungan terbesar di UFC. Namun, skeptisisme tetap ada, terutama dari petarung seperti Usman Nurmagomedov yang menganggap masa absen panjang akan sangat memengaruhi performa McGregor. Meski demikian, CEO UFC Dana White telah melontarkan pernyataan mengejutkan jelang pertarungan Alex Pereira melawan Ciryl Gane di UFC White House. White menilai Pereira berpeluang besar.

Namun, fokus utama tetap pada kemungkinan comeback McGregor. Sementara itu, di dunia olahraga lain, Indonesia Open 2026 juga menyita perhatian. Jonatan Christie akhirnya mencatatkan pencapaian yang selama ini ia tunggu dengan melangkah ke final Indonesia Open 2026. Tuan rumah memastikan memiliki dua wakil di partai final yang akan digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta.

Raymond/Joaquin juga sukses melaju ke final. BNI dan PBSI menilai capaian ini sebagai bukti keberhasilan pembinaan atlet muda yang berkelanjutan. Namun, berita utama tetap pada prediksi laga UFC yang menjadi sorotan di Viva





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Conor Mcgregor UFC 329 Max Holloway Comeback Usman Nurmagomedov

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