Usman Hamid Minta Bareskrim Ungkap Motif Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Amnesty International Indonesia mendesak Bareskrim Polri mengungkap motif dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta Bareskrim Polri mengungkap motif di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permintaan tersebut disampaikan di Jakarta pada Senin (21/7/2025), dan menjadi respons atas kasus yang kini ditangani kepolisian.

Usman menilai penjelasan motif penting agar publik tidak terjebak dalam spekulasi yang keliru. Dugaan penyadapan ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat, media, hingga kalangan pengusaha.

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Motif Penyadapan Harus Dijelaskan Secara Terbuka

Usman Hamid meminta Bareskrim Polri menjelaskan motif dari setiap kelompok sasaran penyadapan secara terpisah. Menurutnya, penjelasan itu menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan publik tentang siapa yang disadap dan mengapa.

Ia memaparkan lima kategori sasaran yang disebutkan dalam pernyataan dan temuan awal Bareskrim, yang disampaikan oleh Kabareskrim. Kategori tersebut meliputi kelompok politik seperti presiden dan menteri yang sedang menjabat, pejabat internal kepolisian, aktivis yang kritis, media massa, dan pengusaha.

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Usman juga mempertanyakan apakah kelima kelompok itu memiliki latar belakang motif yang seragam atau didasari kepentingan yang berbeda-beda. Ia menilai dugaan motif yang berkaitan dengan presiden perlu diuji secara terpisah dari sasaran lainnya.

Pandangan Amnesty dan Proses Penyidikan Polri

Amnesty International Indonesia menilai keterbukaan informasi dari kepolisian sangat dibutuhkan agar tidak muncul simpang siur di ruang publik. Usman menegaskan publik kini menanti kemajuan signifikan dari pihak kepolisian dalam pengusutan perkara ini.

Usman menyatakan dirinya sangat menantikan perkembangan di tubuh kepolisian. Ia berharap penjelasan yang lebih lengkap mengenai motif terhadap kelima kelompok sasaran dapat mencegah spekulasi yang keliru di masyarakat.

Dalam perkembangan terbaru, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).

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Dampak Kasus dan Sidang Etik Ahrie Sonta Nasution

Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik yang digelar pada hari Selasa. Ia dinyatakan terlibat penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyatakan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Ia menambahkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri, sebagaimana disampaikan pada Selasa (10/11) malam.

Keempat tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan tersebut disebut dilakukan pada periode 2025-2026, sehingga pengusutan motif menjadi bagian penting dari proses hukum yang masih berjalan.

Pihak yang dituduh belum tentu bersalah sampai ada putusan pengadilan. Karena itu, penjelasan motif dari Bareskrim Polri menjadi hal yang ditunggu publik, termasuk untuk memastikan bahwa penanganan perkara berjalan transparan dan akuntabel.