USL Implementasi Promosi Degradasi dan Standar Divisi Satu 2028

Presiden USL Paul McDonough mengumumkan perubahan strategis dengan sistem promosi degradasi dan standar Divisi Satu untuk liga elit 2028 guna stabilitas klub.

United Soccer League atau USL telah melakukan transformasi besar dalam struktur organisasi untuk menghadapi tantangan stabilitas klub yang selama ini menghambat pertumbuhan. Selama bertahun-tahun, pengembangan liga ini mengalami kemajuan pesat dengan banyaknya klub yang memperluas basis pendukungnya. Namun, di sisi lain, liga juga menghadapi kegagalan signifikan termasuk kasus klub yang gagal membayar pemain, penggunaan stadion dengan kondisi buruk, hingga penutupan operasional dalam waktu singkat. Untuk mengatasi masalah mendasar tersebut, manajemen liga kini mengubah cara menilai kelayakan pemilik klub dalam persiapan pembentukan divisi tertinggi baru.

Strategi Promosi Degradasi Liga

Presiden sekaligus CEO United Soccer League Paul McDonough menyatakan bahwa liga tersebut kini mengubah cara menilai pemilik klub seiring persiapannya membentuk divisi tertinggi baru serta menerapkan sistem promosi dan degradasi. Ambisi utama untuk terus berkembang tetap menjadi prioritas utama organisasi. Perbedaan mendasar dari pendekatan sebelumnya adalah kesiapan yang lebih besar untuk menolak klubb. McDonough menegaskan kepada media bahwa perubahan cara menjalankan bisnis ini dilakukan dengan perhitungan matang dan merupakan langkah yang dianggap positif bagi kelangsungan bisnis. Ia juga menyatakan bahwa meskipun harus kehilangan beberapa tim, itu adalah keputusan yang diambil demi kekuatan liga secara keseluruhan saat menerapkan sistem promosi dan degradasi.

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Tantangan Standar Infrastruktur Liga

United Soccer League bertekad mengubah strukturnya setelah bertahun-tahun mengalami masalah dalam pengelolaan yang menjadi bagian dari gambaran lebih luas tentang liga yang mulai serius memikirkan realisasi gagasan besarnya. Selama beberapa tahun terakhir, USL memasang target yang sangat ambisius dengan mengumumkan rencana yang tidak ingin dilakukan oleh Major League Soccer atau MLS. Mereka berencana menerapkan sistem promosi dan degradasi serta menyatakan bahwa liga Divisi I akan segera hadir. Rencana tersebut seringkali terkesan mendadak dan para pemilik klub diberi tahu tentang keputusan penting hanya sesaat sebelumnya. Sejumlah potensi kendala seperti kapasitas stadion, ukuran pasar, dan kekayaan bersih pemilik klub sempat dikesampingkan demi mencapai tujuan besar yang telah diumumkan kepada publik.

Target Ekspansi Piramida Sepak Bola

Secara garis besar, struktur piramida United Soccer League sudah ditetapkan dengan jelas untuk masa depan organisasi. USL Premier dijadwalkan akan bergulir pada tahun 2028 sebagai kasta tertinggi dalam piramida tiga tingkat yang berada di atas Championship dan League One. Dalam jangka waktu sepuluh tahun, liga tersebut menargetkan keberadaan dua puluh tim di kasta tertinggi, dua puluh tim di Championship, dan empat puluh tim di League One. Untuk mencapai target ambisius tersebut, jumlah tim harus bertambah secara signifikan. Diperlukan pula pemilik klub yang siap berkomitmen untuk berlaga di kasta tertinggi baru dan menanggung biaya operasional yang menyertainya. Saat ini sudah terdapat dua puluh lima tim di USL Championship dan lima klub telah mengumumkan niat untuk bergabung dengan divisi baru tersebut.

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Komitmen Portland Hearts of Pine

Portland Hearts of Pine menjadi klub percontohan yang menunjukkan kemampuan United Soccer League untuk berkembang di komunitas kecil dengan dukungan yang solid. McDonough mengakui adanya sejumlah rintangan teknis berdasarkan standar Divisi Satu U.S. Soccer saat ini. Menurut regulasi tersebut, setidaknya tujuh puluh lima persen tim dalam suatu liga harus bermain di wilayah metropolitan dengan populasi minimal satu juta jiwa. Selain demografi, terdapat pula persoalan infrastruktur stadion karena standar Divisi I mensyaratkan kapasitas minimal sepuluh ribu lima ratus penonton. Batas tersebut menjadi tantangan bagi klub-klub yang bermain di stadion lebih kecil dan memerlukan perluasan atau pencarian markas baru dengan biaya dan komitmen tambahan yang signifikan.

Pendekatan Kapasitas Penonton Fleksibel

Mengenai isu kapasitas penonton, Paul McDonough berpendapat bahwa standar selalu berubah dan situasi sulit terlihat di berbagai cabang olahraga lainnya termasuk NFL, NBA, dan MLB. Ia menyatakan bahwa liga tidak yakin apakah angka sepuluh ribu lima ratus penonton adalah angka yang tepat karena jumlah penonton menurun di beberapa klub dan liga tertentu. Pendekatan yang dipilih lebih berfokus pada keinginan agar kapasitas stadion terisi penuh daripada sekadar memenuhi standar numerik. McDonough juga mengingatkan bahwa pengalaman di Boise dengan delapan ribu penonton sangat menarik karena atmosfer yang rapat dan akrab lebih baik daripada tim besar yang stadionnya hanya terisi enam puluh persen. Portland Hearts of Pine selalu memenuhi stadion sekolah menengah di setiap pertandingan dan telah membuktikan mampu melakukannya.