Usia Minimal Masuk Sekolah Dasar Ditetap di 7 Tahun, Anak Usia 5,5-6 Tahun Juga Dapat Langsung Masuk ke SD

SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) tahun 2026 telah menetapkan usia minimal masuk sekolah dasar sebagai 7 tahun. Meski demikian, anak usia 5,5-6 tahun yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa, serta kesiapan psikis dapat mendaftar langsung ke SD. Untuk kelancaran penerimaan murid baru, Kemendikdasmen menyarankan pengumuman pendaftaran minimal seminggu pertama bulan Mei.

Calon murid usia 7 tahun per 1 Juli 2026 tetap akan diprioritaskan dalam SPMB. Namun, anak usia 5,5-6 tahun juga dapat mendaftar langsung ke SD dengan catatan.

Untuk pengumuman pendaftaran SPMB, Kemendikdasmen menyarankan pengumuman minimal minggu pertama bulan Mei, dilanjutkan dengan rangkaian pendaftaran, seleksi, pengumuman penerimaan, hingga daftar ulang dilakukan pada Juni dan Juli. Pemerintah daerah (pemda) perlu memastikan daya tampung sekolah sesuai dengan jumlah murid baru yang akan diterima. Pada SPMB tahun ini, ada sekitar 9,4 juta anak dari jenjang SD hingga SMA yang harus mendapatkan bangku sekolah. Hingga saat ini pemda yang sudah menetapkan juknis SPMB sebanyak 476 pemda.

Beberapa daerah telah melaksanakan tahapan pendaftaran, seperti Provinsi Sumatera Utara, Kota Palembang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Solok. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan, SPMB harus menjadi pintu masuk pendidikan yang adil, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Dukungan dari semua pihak sangat penting untuk memastikan SPMB tahun 2026 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya





