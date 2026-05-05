Urutan Skincare Pagi yang Benar untuk Kesehatan Kulit Optimal

Pelajari urutan skincare pagi yang benar dan efektif untuk mendapatkan kulit sehat dan bercahaya. Dapatkan tips dari dokter untuk merawat kulit dengan tepat.

Merawat kulit dengan urutan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil optimal dan menjaga kesehatan kulit . Selain itu, memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit juga menjadi faktor kunci dalam rutinitas harian.

Setiap orang memiliki kebutuhan kulit yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Lantas, apa saja urutan skincare pagi yang benar dan efektif untuk hasil maksimal? Berikut penjelasan dari dokter agar tidak salah langkah dalam merawat kulit. Urutan skincare pagi yang benar dimulai dengan membersihkan wajah menggunakan cleanser yang sesuai dengan jenis kulit.

Setelah itu, lanjutkan dengan toner untuk menyiapkan kulit agar lebih menyerap produk-produk selanjutnya. Beberapa serum yang bisa dipakai di pagi hari adalah serum vitamin C, serum niacinamide, atau serum asam hialuronat, tergantung kebutuhan kulit. Serum ini berfungsi untuk memberikan nutrisi tambahan dan memperbaiki tekstur kulit. Sedangkan bagi pemilik kulit berminyak atau cenderung normal, pelembap menjadi produk yang tidak wajib untuk digunakan.

Semua tergantung kebutuhan kulit masing-masing orang. Kalau kamu ada pelembap, buat kulit yang kering, boleh pakai pelembap. Tapi kalau kulit berminyak sama yang normal, enggak usah, enggak apa-apa, lanjut sang dokter. Selain itu, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen sebagai tahap terakhir untuk melindungi kulit dari sinar UV yang berbahaya





