Uruguay Siap Tampil di Piala Dunia 2026 dengan Gabungan Ambisi

Timnas Uruguay telah terselamatkan ke Piala Dunia 2026 setelah melewati kualifikasi CONMEBOL yang ketat. Di bawah pelatih Marcelo Bielsa, La Celeste menggabungkan pemain berpengalaman dengan generasi baru seperti Valverde, Araujo, dan Nunez untuk kembali menjadi factor di ajang paling prestisios.

Tim nasional Uruguay telah memastikan kualifikasi ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 20 Juli.

Sebagai salah satu wakil kuat Amerika Selatan, Uruguay berhasil meraih tiket langsung setelah kompetitif sepanjang fase Kualifikasi CONMEBOL, termasuk dengan mengamankan kemenangan penting melawan Argentina dan Brasil. Di bawah asuhan pelatih Marcelo Bielsa, tim yang dijuluki La Celeste ini menggabungkan pengalaman pemain senior dengan energi generasi baru. Uruguay memiliki sejarah panjang di Piala Dunia sebagai juara edisi pertama 1930 dan kembali menjuarai pada 1950 dengan pertandingan legendaris Maracanazo melawan Brasil.

Selain dua gelar, mereka juga pernah mencapai semifinal pada 1954 dan 1970 sertaampai peringkat keempat pada 2010. Namun, di Piala Dunia Qatar 2022, mereka tersingkir di fase grup meski bermanuver Luis Suarez dan Edinson Cavani. Era Bielsa menandai regenerasi besar dengan pemain seperti Federico Valverde, Ronald Araujo, Darwin Nunez, Manuel Ugarte, dan Rodrigo Bentancur menjadi tulang punggung. Valverde diproyeksikan sebagai pemimpin utama, didukung konsistensinya di Real Madrid, sementara Araujo dan Nunez menjadi figures kunci dalam skema permainan intensitas tinggi.

Dalam kompetisi resmi terakhir, Uruguay menunjukkan perkembangan signifikan di Kualifikasi Piala Dunia dan mempertahankan posisi atas klasemen CONMEBOL. Untuk Piala Dunia 2026, Bielsa mengumumkan skuad 26 pemain. Nama veteran Fernando Muslera kembali dipertahankan, tetapi Luis Suarez tidak masuk daftar akhir. Kombinasi pengalaman dan bakat muda diharapkan membawa Uruguay melampaui hasil terakhirnya dan kembali menjadi calon serius perebutan gelar dunia.

Jadwal Grup H Uruguay: Senin, 22 Juni 2026 pukul 05.00 WIB melawan Tanjung Verde. Skuad lengkap mencakup kiper: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele; bek: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina; gelandang: Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nicolas De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Maxi Araujo, Agustin Canobbio, Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Zalazar, Emiliano Martinez, Joaquin Piquerez





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