Timnas Uruguay mengalami gangguan logistik saat Lebaran Haji 2026 ketika pesawat charter yang membawa skuad dari Meksiko ke Miami ditolak masuk ke Amerika Serikat. Insiden ini mengundang kritik dari Federasi Sepak Bola Uruguay (AUF) yang menuding FIFA bertanggung jawab. Pelatih Marcelo Bielsa, yang pernah mengkritik penyelenggaraan Copa America 2024, kembaliBerikan. Para pemain beristirahat di hotel dan waktu keberangkatan baru ditetapkan FIFA pukul 16.15. Meskipun demikian, Uruguay tetap berfokus pada target awal di Grup H melawan Arab Saudi.

Pialanya World Cup 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat , Kanada, dan Meksiko baruDimulai, tetapi timnas Uruguay sudah menghadapi masalah yang mengganggu persiapannya. Sebuah pesawat charter yang średni untuk mengangkut skuad La Celeste dari Cancun, Meksiko, ke Miami, Florida, ditolak masuk ke wilayah Amerika Serikat .

Akibatnya, perjalanan tim mengalami penundaan dan mereka tidak dapat berangkat sesuai jadwal awal. Insiden ini langsung_menu kritik keras dari Federasi Sepak Bola Uruguay (AUF), yang menyatakan bahwa masalah tersebut berada di luar kendalinya dan menuding FIFA sebagai penyebabnya. Pernyataan resmi AUF menegaskan bahwa karena masalah yang di luar kendali, keberangkatan dari Meksiko terhambat dan pemain-pemain saat ini harus beristirahat di hotel. FIFA kemudian menetapkan waktu keberangkatan baru pukul 16.15 waktu setempat.

Pelatih Marcelo Bielsa nicht hanya mengeluhkan keterlambatan ini, tetapi juga sebelumnya pernah mengkritik keras penyelenggaraan Copa America 2024. Bielsa menuding penyelenggara memberikan informasi yang tidak sesuai tentang kondisi lapangan dan fasilitas latihan, lai dia memiliki foto-foto yang membuktikan sebaliknya. Insiden logistik ini juga mengancam kesiapsiagaan Uruguay untuk pertandingan pembuka Grup H melawan Arab Saudi di Miami pada Senin malam waktu setempat. AUF khawatir bahwa kegagalan memenuhi kewajiban untuk hadir di konferensi pers pra-pertandingan dapat berujung pada sanksi dari FIFA.

Meskipun demikian, tim berusaha untuk mempertahankan fokus dan ambis Optimisme loro力を各样 ambisi besar untuk memulai turnamen dengan start positif. Topik lain yang muncul dalam laman berita ini mencakup kabar tentang marc Cucurella, bek kiri Chelsea yang diperkirakan berpindah ke Real Madrid, serta keluhan tentang kondisi Lamine Yamal yang meragukan menjelang pertandingan Timnas Spanyol melawan Tanjung Verde. Selain itu, ada Kabar baik tentang kondisi Lamine Yamal jelang Timnas Spanyol hadapi Tanjung Verde di Piala Dunia 2026.

Beberapa informasi lain seperti keikutsertaan Calvin Verdonk, naturalisasi pemain muda keturunan untuk Timnas Indonesia, hasil pertandingan Jerman vs Curacao, serta berbagai kabar transfer dan olahraga lainnya juga muncul. Namun, substansi utama berita ini berfokus pada masalah logistik yang dihadapi Uruguay dan kecaman contre pelatihnya, Marcelo Bielsa, terhadap FIFA





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uruguay Marcelo Bielsa Piala Dunia 2026 Logistik FIFA Pesawat Charter Amerika Serikat Grup H Arab Saudi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uruguay Terlambat Tiba Jelang Lawan Arab Saudi, Federasi Salahkan FIFAUruguay mengalami kendala penerbangan jelang laga melawan Arab Saudi di Piala Dunia 2026. AUF menyebut FIFA bertanggung jawab atas keterlambatan.

Read more »

Uruguay Kena Gangguan Penerbangan, Minta FIFA Tanggung JawabTimnas Uruguay mendapat gangguan perjalanan jelang laga perdana Grup H Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi.

Read more »

FIFA Dihantam Masalah Bertubi-tubi di Piala Dunia 2026, Uruguay Kesal Setengah MatiTimnas Uruguay menyalahkan FIFA atas situasi yang mereka hadapi jelang duel melawan Arab Saudi di Piala Dunia 2026. Sementara itu, wakil Asia tampil gemilang dengan hasil positif.

Read more »

Timnas Uruguay Merasa Dirugikan FIFA Usai Penerbangan ke AS DitundaTimnas Uruguay mengalami penundaan penerbangan usai terjadi kesalahan administrasi yang membuat pesawat mereka dilarang masuk ke AS.

Read more »