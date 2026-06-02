Ursyalim: Karya Fotografi Perjalanan Muhammad Adimaja Mengenal Damai di Yerusalem

Karya fotografi perjalanan Muhammad Adimaja yang bertajuk Ursyalim memadukan dokumentasi jurnalistik dengan pesan kedamaian. Disajikan dalam pameran di Jakarta dan buku foto, karya ini menampilkan visual kehidupan di Al Quds/Yerusalem, mengajak tiga agama samawi hidup rukun dalam menghormati kota suci yangракmatd dan diinvasi.

Fotografi perjalanan bukan sekadar medium untuk mengabadikan kenangan, tetapi juga sarana menyampaikan pesan personal. Pelengkapan visual terhadap tempat-tempat yang dikunjungi menciptakan narasi tersendiri, seringkali diikat dengan harapan dan refleksi mendalam.

Karya Muhammad Adimaja yang berjudul Ursyalim adalah contoh nyata. Fotografer LKBN Antara ini mempresentasikan hasil perjalanannya ke Al Quds atau Yerusalem dalam pameran di Antara Heritage Center, Jakarta, 22-31 Mei 2026, serta dalam bentuk buku foto berjudul sama. Perjalanan ke wilayah tersebut bukanlah sekadar eksplorasi biasa. Adimaja bergabungan dengan rombongan lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina.

Namun, akses masuk ke Israel sangat ketat. Dari 10 orang, hanya lima orang yang diterima, setelah melalui seleksi ketat di perbatasan Jordania-Israel. Keterbatasan tersebut diubah menjadi bagian dari narasi artistiknya. Kartu biru yang diberikan petugas imigrasi menjadi simbol penetapan untuk bisa sampai ke destinasi suci tersebut.

Di Yerusalem, lensanya menyoroti keragaman kehidupan: suasana Masjid Al-Aqsa yang kompleks, gereja-gereja bersejarah bagi umat Kristen, perkampungan warga Palestina, hingga simbol-simbol arsitektur yang tersebar di seluruh kota. Fotografinya juga mencakup anak-anak yang bermain di tengah ketegangan, ritual keagamaan, dan sisa-sisa invasi yang meninggalkan luka. Sebagai pewarta foto, Adimaja menggabungkan teknik jurnalistik dengan pendekatan dokumentasi pribadi. Tema "Ursyalim"-nama kuno Yerusalem yang berarti "Kota Damai"-merupakan maksud & tujuannya.

Ia ingin mengangkat pesan perdamaian di tengah konflik yang mencekam, mengajak tiga agama samawi untuk hidup rukun. Karya ini menjadi manifestation harapan. Visual-foto menjadi bahasa universal yang menembus batas-batas politik. Melalui pameran dan buku, Muhammad Adimaja tidak hanya berbagi cerita perjalanan, tetapi juga memicu refleksi tentang pentingnya menjaga kesucian sebuah kota yang dihormati oleh banyak agama.

Pesan yang disampaikan jelas:Damai bukan sekadar impian, melainkan panggilan kolektif akan keadilan, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerja bersama untuk masa depan yang lebih baik. Ursyalim menjadi bukti bahwa seni visual dapat menjadi " mediators" di antara kelompok yang seringkali terpisah oleh ideologi. Di akhir, karya ini mengingatkan kita bahwaada kekuatan di dalam narasi yang terpercaya dan visual yang jujur. Ia menawarkan peluang untuk melihat dunia dengan lebih khusyuk, dan, semoga, memberikaan jarak yang diperlukan untuk mengubah paradigma





