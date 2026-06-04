Urgensi Manajemen Waktu dalam Perspektif Islam untuk Menggapai Kebahagiaan Akhirat

Artikel ini membahas pentingnya mengelola waktu berdasarkan ajaran Surah Al-Ashr dan pemikiran Imam Al-Ghazali agar manusia terhindar dari kerugian spiritual di akhirat.

Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang seringkali terabaikan oleh umat manusia dalam hiruk pikuk kehidupan modern saat ini. Banyak individu yang terjebak dalam rutinitas duniawi, mengejar materi, kekuasaan, dan popularitas, hingga mereka melupakan bahwa setiap detik yang berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali.

Fenomena ini sangat memprihatinkan karena banyak orang yang mengabaikan pengisian waktu dengan amal ibadah yang seharusnya menjadi bekal utama saat menghadap Sang Pencipta di akhirat kelak. Allah SWT telah memberikan peringatan yang sangat tegas dalam Al-Quran, khususnya melalui Surah Al-Ashr, yang menegaskan bahwa pada hakikatnya seluruh manusia berada dalam kondisi merugi. Kerugian ini bukan bersifat finansial atau materi, melainkan kerugian spiritual yang sangat fatal jika seseorang membiarkan usianya habis tanpa makna dan tanpa ketaatan kepada-Nya.

Oleh karena itu, kesadaran akan terbatasnya waktu harus menjadi pendorong utama bagi setiap Muslim untuk segera berbenah diri dan tidak lagi menunda-nunda amal kebaikan. Menilik pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab monumentalnya, Ihya Ulumuddin, beliau menekankan bahwa waktu adalah modal utama bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Jika modal ini hilang atau terbuang sia-sia tanpa manfaat, maka manusia tersebut telah kehilangan kesempatan emas untuk meraih kebahagiaan abadi di surga.

Al-Ghazali mengingatkan bahwa membiarkan waktu berlalu tanpa adanya amal ketaatan adalah sebuah bentuk kebinasaan yang nyata bagi jiwa. Dalam konteks ini, Surah Al-Ashr memberikan jalan keluar atau solusi agar manusia terhindar dari lembah kerugian tersebut. Ada empat pilar utama yang harus dipenuhi oleh setiap insan, yaitu memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah, mengerjakan amal saleh yang memberi manfaat bagi sesama, saling menasihati dalam kebenaran, serta saling menguatkan dalam kesabaran.

Keempat hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; iman bertindak sebagai fondasi, amal saleh sebagai bukti nyata dari iman tersebut, dan aktivitas saling menasihati serta bersabar sebagai mekanisme kontrol sosial dan mental dalam menjaga konsistensi ibadah di tengah berbagai godaan dunia yang menyesatkan. Dalam pelaksanaan ibadah seperti shalat Jumat, pesan mengenai manajemen waktu ini seringkali menjadi tema sentral dalam khutbah untuk mengingatkan jamaah.

Khatib biasanya menekankan bahwa waktu ibarat pedang; jika kita tidak menggunakannya untuk memotong kemalasan, maka waktu itulah yang kelak akan memotong dan membinasakan kita. Seringkali manusia tertipu oleh perasaan semu bahwa mereka masih memiliki banyak waktu di masa depan, sehingga muncul sikap meremehkan waktu dan menunda-nunda tobat serta amal saleh. Padahal, kenyataannya kematian tidak pernah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada siapa pun. Sisa umur yang dimiliki saat ini adalah investasi terakhir yang paling berharga untuk ditukarkan dengan ampunan Allah.

Setiap detik yang berdetak seharusnya menjadi momentum untuk berdzikir dan memastikan bahwa setiap langkah kaki tertuju pada jalan ketaatan. Menjadikan waktu luang sebagai ladang pahala adalah ciri dari hamba yang cerdas, yaitu mereka yang mampu melihat melampaui dunia yang fana ini dan mempersiapkan diri dengan matang untuk hari kebangkitan. Implementasi nyata dari pemanfaatan waktu yang baik adalah dengan mengatur skala prioritas antara kewajiban kepada Allah, hak keluarga, dan tanggung jawab sosial secara seimbang.

Seorang Muslim yang bijak tidak akan membiarkan dirinya terbuai oleh kesenangan sementara yang sifatnya semu dan akan hilang begitu saja. Sebaliknya, ia akan berusaha mengubah setiap aktivitas kesehariannya, termasuk bekerja mencari nafkah dan belajar menuntut ilmu, menjadi nilai ibadah dengan menyertakan niat yang benar karena Allah. Dengan demikian, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia karena segala sesuatu yang dilakukan dengan landasan iman akan bernilai pahala yang mengalir. Mari kita renungkan kembali bagaimana kita menghabiskan waktu selama ini.

Apakah lebih banyak digunakan untuk urusan duniawi yang akan ditinggalkan, atau untuk urusan akhirat yang akan menemani kita di alam kubur? Kesadaran akan singkatnya kehidupan di dunia harus membawa kita pada sikap istiqomah dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi segala larangan-Nya, sehingga saat malaikat maut menjemput, kita berada dalam kondisi husnul khatimah dengan membawa timbangan amal yang berat





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Manajemen Waktu Surah Al-Ashr Amal Saleh Imam Al-Ghazali Khutbah Jumat

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