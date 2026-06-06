Urban Talks: Jati Diri Jakarta dalam Arus Budaya di Jakarta Future Festival 2026

Urban Talks di Jakarta Future Festival membahas evolusi identitas Jakarta sebagai melting pot budaya, dari era kolonial hingga era digital, dengan foci pada sejarah segregasi, perkawinan campuran, dan kemampuan beradaptasi kota di tengah perubahan.

Acara Urban Talks dengan tema Jati Diri Jakarta dalam Arus Budaya diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 5 Juni 2026, sebagai bagian dari Jakarta Future Festival.

Acara ini menampilkan pembicara Rizal, yang menjelaskan bahwa identitas Jakarta bukan sekadar milik masyarakat Betawi, tetapi juga suku-suku lain yang telah berbaur lama di kota tersebut. Ia menekankan bahwa kelompok-trackers tidak producir budaya karena tidak memiliki ikatan dengan kota ini. Sejarah menunjukkan bahwa JakartaBetabegitu disebutsaat era VOC转运成为巴达维亚, peristiwa kolonial Belanda yang meng-established kota sebagai pusat perdagangan.

Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen menjadikan Batavia sebagai ladang keuntungan, yang kemudian dikelola melalui sistem segregasi rasial; dengan adanya kampung-kampung terpisah untuk Jawa, Melayu, Ambon, dan lainnya, di mana VOC memilih seorang kapten lokal untuk mengurusi folklore masing-masing, sehingga mengakibatkan politik pemisahan. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi perkawinan campuran yang menghasilkan percampuran budaya. Akhirnya, pada 1930, Belanda mengenali kelompok baru Batavian.

Arif Zulkifli, Direktur Utama Tempo Media, menyampaikan bahwa Jakarta adalah tempat peleburan berbagai kebudayaan, konsep melting pot yang tidak bisa dilepaskan dari identitas Betawi saja. Menurut dia, kota ini selalu berinteraksi dengan許多-factor, terutama dalam era VOC yang intens melalui perdagangan dan budaya; dan kini di era internet, Jakarta rightly成为各种 ide dan demografi的大熔炉. Jakarta Future Festival yang berlangsung dari 5 hingga 7 Juni 2026 mengusung tema Navigating Resilience untuk mengekspresikan ketangguhan, adaptasi, kolaborasi, dan perkembangan kota di tengah perubahan.

Lebih dari 500 kolaborator, termasuk Kementerian Ekonomi Kreatif, Georgetown University, dan berbagai Foundation lokal maupun internasional, terlibat dalam event tahunan ini yang terbuka untuk umum dan gratis melalui registrasi di situs resmi. Artikel ini ditulis oleh saveros Aristia Wienanto yang bergabung dengan Tempo pada 2023, seorang alumnus Fakultas Hukum UGM yang meneliti keragaman gender dan seksualitas serta tertarik pada filsafat Barat, antropologi, dan biologi evolusioner; pernah menulis tamu di Universitas Islam Indonesia 2025 dan aktif bermusik di sela liputan





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jakarta Identitas Budaya Kolonialisme Melting Pot Jakarta Future Festival

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jakarta Future Festival 2026 Hadirkan 500 KolaboratorJakarta Future Festival mengadirkan 500 kolaborator. Berbagai acara dihelat hingga tiga hari ke depan.

Read more »

Jakarta Future Festival Kembali Digelar, Perkuat Kolaborasi Menuju 500 Tahun JakartaMelibatkan lebih dari 500 kolaborator, Jakarta Future Festival (JFF) 2026 menjadi sarana berbagi ide, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan arah pembangunan Jakarta menuju usia 500 tahun.

Read more »

Jakarta Future Festival Jadi Wadah Kolaborasi dan Penyerapan Aspirasi Menuju 500 Tahun JakartaFestival garapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta ini dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk bersama-sama merumuskan masa depan Jakarta.

Read more »

Jakarta Future Festival Kembali Hadirkan Navigasi Arah KotaJakarta Future Festival (JFF) 2026 menjadi ruang temu berbagai ide dan demografi warga.

Read more »