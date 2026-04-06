Update Terkini: Kondisi Korban Keracunan Massal di Surabaya Berangsur Stabil, Penyelidikan Penyebab Terus Berlanjut

Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan informasi terbaru terkait insiden dugaan keracunan massal yang menimpa warga Kelurahan Sidodadi. Sebagian besar korban dilaporkan berangsur pulih, namun penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti keracunan masih terus berlangsung.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya , dokter Billy Daniel Messakh memberikan kabar terbaru mengenai kondisi para korban dugaan keracunan massal di Kelurahan Sidodadi , Surabaya . Insiden ini, yang diduga disebabkan oleh konsumsi nasi berkat dari acara tahlilan, telah menyebabkan puluhan warga mengalami gejala keracunan. Meskipun demikian, kondisi mayoritas korban kini dilaporkan berangsur stabil, meskipun beberapa masih memerlukan perawatan lebih lanjut.

\Menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, sebagian besar korban telah menjalani rawat jalan dan kondisinya membaik. Namun, terdapat tiga warga yang masih dirawat inap di rumah sakit. Dua orang dirawat di RSUD Soewandhie dan satu orang di RS Al Irsyad. Gejala awal keracunan mulai muncul pada Rabu pagi, sehari setelah acara tahlilan yang diadakan pada Selasa malam. Gejala umum yang dialami warga meliputi badan lemas, mual, dan diare. Dokter Billy Daniel Messakh menyatakan bahwa hingga Sabtu, tanggal 4 April 2026, jumlah warga yang terdampak mencapai 21 orang, dengan 17 di antaranya rawat jalan dan 4 lainnya rawat inap. Pihak Dinas Kesehatan mengaku tidak memiliki sampel makanan yang dikonsumsi warga untuk dianalisis lebih lanjut, karena makanan tersebut telah habis dikonsumsi dan korban sudah tidak mengalami muntah. Hal ini menyulitkan identifikasi penyebab pasti dari keracunan massal tersebut. Penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang diperlukan untuk mengungkap penyebab pasti insiden ini.\Kronologi kejadian ini bermula dari acara tahlilan tujuh hari meninggalnya salah seorang warga di Jalan Sido Kapasan Gang 10, Kelurahan Sidodadi. Sehari setelah acara, beberapa warga mulai merasakan gejala keracunan. Kapolsek Simokerto, Kompol Zainur Rofik, menjelaskan bahwa sekitar 70 orang menghadiri acara tahlilan tersebut, dan sekitar 26 orang diduga mengalami keracunan. Pihak kepolisian saat ini sedang melakukan penyelidikan mendalam, termasuk mengumpulkan keterangan dari warga, RT, dan RW setempat. Dugaan awal mengarah pada nasi berkat yang dibawa pulang oleh warga setelah acara tahlilan. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mengidentifikasi penyebab pasti dari insiden ini. Kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap makanan, terutama dari acara-acara yang melibatkan banyak orang, sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pemerintah kota terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan dukungan penuh kepada para korban yang terdampak





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Keracunan Massal Surabaya Sidodadi Nasi Berkat Dinas Kesehatan

United States Latest News, United States Headlines

