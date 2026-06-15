Update Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Ragu, Cucurella ke Madrid, Jerman Hancurkan Curacao

Berikut adalah update terkini Piala Dunia 2026 mulai dari kondisi Lamine Yamal,Transfer Marcos Cucurella ke Real Madrid, pertandingan pembuka Jerman vs Curacao, serta kabar terkait tim lainnya.

Piala Dunia 2026 pada Senin (15/6/2026) akan dimulai dengan pertandingan antara Spanyol dan Tanjung Verde di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Sang wonderkid Barcelona, Lamine Yamal , berada dalam kondisi yang meragukan dan belum tentu bisa tampil.

Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, menyatakan bahwa tim akan memantau kondisi Yamal dan memastikan kekompakan tim sebagai prioritas utama. Selain itu, kabar baik datang dari bek kiri Spanyol, Marcos Cucurella, yang kabarnya akan pindah ke Real Madrid. Jurnalis terpercaya Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa kesepakatan verbal telah tercapai antara Madrid dan Cucurella, dengan kadar 55 juta euro plus 5 juta euro tambahan dari Chelsea. Cucurella yang berusia 29 tahun adalah alumni La Masia Barcelona dan menjadi andalan Timnas Spanyol.

De la Fuente-memberi selamat kepada Cucurella atas pindahnya dan memuji dia sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia. Untuk Real Madrid,ลา Muirinho, mantan pelatih, sedang memfokuskan perombakan skuad dengan meningkatkan lini pertahanan. Kabar sebelumnya, mereka juga telah menegosiasikan Denzel Dumfries dari Inter Milan seharga 20 juta euro serta Ibrahima Konate dari Liverpool. Di laga lain, Jerman menghancurkan Curacao dengan skor 7-1 dalam pertandingan pembuka, mengingatkan tragedi Brasil 2014.

Partai itu ditonjolkan oleh tendangan Kai Havertz dan rekor sejarah Die Mannschaft. Sementara itu, Belanda dan Jepang akan bertemu di Grup F yang penuh gengsi. Maroko memberikan kejutan dengan mengalahkan Brasil, sementara Algeria, yang dikabarkan memiliki pemain seperti Ayyoub Bouaddi, rekan Calvin Verdonk di Lille, membuat Brasil kerepotan. Di luar kompetisi, suporter Argentina percaya diri Messi akan membawa Albiceleste kembali menjadi juara dunia.

Di Indonesia,John Herdman memulai era baru Timnas Indonesia dengan naturalisasi pemain muda keturunan sebagai prioritas. Berita ini juga menyentuh isu sosial seperti imbauan polisi terkait kasus Vicky Prasetyo dan penanganan di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Di Lampung, ratusan mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak kebijakan tertentu





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