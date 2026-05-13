Update Kondisi Pemain Persebaya Surabaya Setelah Laga intensidad melawan Persis Solo

Persebaya Surabaya melakukan pemantauan kondisi pemainnya, Koko Ari Araya dan Malik Risaldi setelah pertandingan intens melawan Persis Solo. Dua pemain pada kini kehilangan performa fit secara signifikan menjadi fokus pemulihan segera dengan prognosis yang positif.

Persebaya Surabaya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pemainnya, Koko Ari Araya dan Malik Risaldi, setelah menghadapi pertandingan intens melawan Persis Solo pada Pekan 32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan.

Persaingan yang keras sempat menyebabkan banyak pemain Green Force mengalami keluhan fisik, terutama menjelang laga tandang berikutnya melawan Semen Padang pada 15 Mei 2026. keiner dari dua pemain tersebut, khususnya Koko Ari Araya, menjadi pemilik perhatian utama. Bek kanan berusia 26 tahun ini terlihat mengalami kemampuan bergerak yang terhambat pada babak kedua pertandingan tersebut sehingga diganti pada menit ke-60.

Tim medis Persebaya Surabaya melaporkan bahwa kondisi Koko Ari hanya mengalami kram dan bukan cedera serius, sehingga ia mengalami pemulihan yang positif. Dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp. KO, Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, menyatakan: “Untuk Koko, pada pertandingan kemarin dia mengalami kram. Namun dari komunikasi terakhir, kondisinya sudah membaik dan pulih.

” Kondisi Malik Risaldi juga menjadi fokus utama bagi kru pelatih dan departemen medis Persebaya. Winger lincah itu juga tidak sempat menyelesaikan pertandingan hingga babak penuh, karena terlihat mengalami keluhan fisik yang membuatnya diganti pada awal babak kedua. Memang, Malik Risaldi merupakan salah satu motor utama serangan tim Persebaya, sehingga kehadirannya atas medis terus dipantau agar dapat kembali dalam kondisi optimal. Doktor Tommy menjelaskan: “Malik juga menunjukkan perkembangan yang positif.

Kami masih terus memantau kondisi fisiknya setelah pertandingan kemarin. ” Sementara itu, kondisi sisanya pemain Persebaya Surabaya dinyatakan bisa dikatakan stabil, kecuali tiga pemain yang masih menjalani proses pemulihan cedera. Tim medis sudah memberikan penanganan cepat kepada pemain yang mengalami ketidaknyamanan fisik, termasuk perawatan fisioterapi untuk mengobati setiap gejala kelelahan yang dihadapi. Hingga saat ini, pertandingan masih terus berlangsung dengan intensitas yang tinggi, sehingga istirahat tambahan diberikan oleh tim pengatur untuk memantau kesiapan para pemain.

Dr. Tommy menambahkan: “Selain itu, pelatih juga memberikan tambahan waktu istirahat untuk membantu proses pemulihan seluruh pemain. ” Dengan sikap ini, Persebaya Surabaya optimis dapat menjaga output tim hingga akhir musim





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persebaya Surabaya Pemain Berkurang Kondisi Rehabilitasi Cedera Status Medis Informasi Tim

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Palmaresia Bernardo Tavares untuk Perjuangan Pemain Muda Persebaya SurabayaPelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pemain muda seperti Ichsas, Dimas, dan Tata, yang tampil dengan peran penting saat Persebaya Surabaya menahan imbang tuan rumah Persis Solo di Stadion Manahan.

Read more »

Tavares Soroti Kerasnya Liga Indonesia di Tengah Perjuangan PersisDi tengah situasi sulit Persis, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan pandangannya mengenai kerasnya persaingan kompetisi

Read more »

Luka Dumancic Sebut Persis Solo Akan Mati-matian Bertahan di BRI Super LeaguePortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Persebaya Surabaya Pantau Kondisi 3 Pemain Cedera, Bernardo Tavares Senang Bisa Imbangi Persis SoloHasil itu cukup merugikan bagi Green Force. Pertama, mereka gagal mencatatkan quat-trick kemenangan. Kedua, beberapa pemain Persebaya malah dibekap cedera.

Read more »