Update Kondisi Lamine Yamal Jelang Timnas Spanyol Hadapi Tanjung Verde di Piala Dunia 2026, Ada Kabar Baik!

Baru catatkan tiga laga bersama timnas Maroko, Ayyoub Bouaddi langsung mendapat panggilan untuk Piala Dunia 2026. Debutnya bahkan terjadi lawan Brasil. Namun tak di sangka, penampilan Ayyoub Bouaddi di luar dugaan. Barisan lini serang Brasil kewalahan menghadapi sang jenderal lapangan tengah Maroko. Ketika Maroko menahan imbang Brasil di fase grup Piala Dunia 2026 kemarin, statistik Ayyoub Bouaddi cukup mengesankan. Total 91 persen akurasi umpan dan 60 passing sukses dibukukan.

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Suporter Timnas Argentina Percaya Diri Lionel Messi Bantu Albiceleste Raih Gelar Juara Piala Dunia Lagi Lahir di Senlis, Prancis pada 2 Oktober 2007, Ayyoub Bouaddi memiliki garis keturunan Maroko dari kedua orang tuanya yang bermigrasi ke negara Eiffel tersebut. Karier sepak bola Ayyoub Bouaddi dimulai saat dia gabung akademi AFC Creil sejak saat usianya baru 5 tahun sebelum dipinang tim muda LOSC Lille pada 2021. Berturut-turut, sang gelandang naik ke tingkat yang lebih tinggi di Lille.

Mulai dari U-17 hingga U-19 hanya dalam kurun waktu satu tahun saja. Setelah memenangkan kompetisi untuk berbagai akademi di Prancis pada 2023, pemain berpostur 185 cm tersebut dipromosikan ke tim senior Lille. Pada musim ini, Ayyoub Bouaddi sukses kumpulkan 42 laga dengan 1 assist. Meski tak banyak angka yang dicatat, namun kehadirannya cukup vital bagi Lille.

Bersama pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk, Ayyoub Bouaddi berhasil mengantarkan Lille mentas di Liga Champions musim depan usai finis ketiga di Ligue 1. Adapun di level internasional, Ayyoub Bouaddi cukup rutin menerima panggilan timnas Prancis, mulai dari U-16, U-17, U-18, U-20, dan U-21 dengan total 27 caps serta 4 gol. Kendati demikian, Ayyoub Bouaddi memilih untuk membela negara asal kedua orang tuanya yaitu Maroko dan langsung debut di Piala Dunia 2026.

Baru catatkan tiga laga bersama timnas Maroko, Ayyoub Bouaddi langsung mendapat panggilan untuk Piala Dunia 2026. Debutnya bahkan terjadi lawan Brasil. Namun tak di sangka, penampilan Ayyoub Bouaddi di luar dugaan. Barisan lini serang Brasil kewalahan menghadapi sang jenderal lapangan tengah Maroko.

Ketika Maroko menahan imbang Brasil di fase grup Piala Dunia 2026 kemarin, statistik Ayyoub Bouaddi cukup mengesankan. Total 91 persen akurasi umpan dan 60 passing sukses dibukukan. Lamine Yamal berada dalam kondisi yang meragukan menjelang Timnas Spanyol hadapi Tanjung Verde di Piala Dunia 2026. Sang wonderkid Barcelona belum tentu bermain.

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