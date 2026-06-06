Update Isyarat Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon, Kesepakatan Gencatan Senjata Israel-Lebanon, dan Kenyaikatan Rupiah Tipis

Berita utama menampilkan pasukan penjaga perdamaian PBB asal Spanyol di desa Dibbine, Lebanon Tenggara, sehari setelah mundurnya pasukan Israel dari bentrokan dengan Hizbullah. Di bidang diplomatik, Israel dan Lebanon mempertahankan kesepakatan gencatan senjata dengan zona keamanan baru. Di ekonomi, Rupiah menguat tipis ke Rp 18.036 per dolar AS, sementara aksi lingkungan di Surabaya dan diskusi kebijakan guru honorer di Jakarta menonjolkan isu sosial dan lingkungan.

Pada Jumat 5 Juni 2026, di desa Dibbine, Lebanon Tenggara, terlihat passage pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) asal Spanyol yang berpatroli di sekitar rumah-rumah yang hancur akibat bentrokan sebelumnya antara Hizbullah dan militer Israel .

Dilaporkan, presence pasukan PBB tersebut terjadi sehari setelah pasukan Israel mundur dari wilayah tersebut menyusul serangkaian bentrokan sengit dengan Hizbullah. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa distruksi physical di desa Dibbine masih visible, dengan sejumlah bangunan rusak parah, sementara pasukan perdamaian PBB berusaha menstabilkan situasi dan mengamankan area. Dalam perkembangan diplomatic, Israel dan Lebanon menyepakati perpanjangan kesepakatan gencatan senjata pada Rabu 3 Juni 2026 di Washington, AS, sebagai hasil dari perundingan putaran keempat.

Kesepakatan baru ini mencakup pembentukan zona keamanan percontohan dan mensyaratkan penghentian total serangan dari pihak Hizbullah. Kedua negara berharap langkah ini dapat memajukan proses menuju perjanjian perdamaian dan keamanian yang lebih komprehensif. Secara humaniter, otoritas Lebanon melaporkan lebih dari 3.550 orang tewas dan 10.800 cedera akibat serangan Israel sejak 2 Maret 2026, dengan lebih dari satu juta pengungsi terdaftar di Lebanon menurut PBB.

Di bidang ekonomi, nilai tukar Rupiah menguat tipis pada penutupan perdagangan Jumat 5 Juni 2026, ke level Rp 18.036 per dolar AS, meski masih di atas level psikologis Rp 18.000. Penguatan sebesar 13 poin atau 0,07 persen ini menunjukkan resilience Rupiah di tengah berbagai sentimen global. Namun, dolar yang bertahan di atas Rp 18.000 berpotensi meningkatkan biaya impor, biaya perjalanan, dan beban utang luar negeri dalam dolar.

Bank Indonesia menegaskan akan terus melakukan intervensi pasar valas, obligasi, dan mendorong penggunaan mata uang lokal untuk menjaga stabilitas. Pertanyaan lingkungan juga mendapatkan perhatian khusus. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, aktivis Ecoton menggelar aksi unjuk rasa kreatif di Surabaya, Jawa Timur, untuk memprotes pencemaran sungai dan menuntut restorasi lingkungan. Mereka menyerukan sungai bebas sampah dan limbah industri, serta perlindungan habitat ikan sungai yang terancam oleh limbah industri dan plastik.

Sementara itu, Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta untuk membahas kebijakan guru honorer paska Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2026. Acara dibuka oleh Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handoyo Budhisedjati, dan hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, serta anggota DPR RI dari Komisi X, M Nur Purnamasidi. Diskusi menekankan pada penataan ulang kebijakan yang mengarah pada pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan





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