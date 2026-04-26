Update Harga Pangan Nasional: Cabai Merah dan Daging Sapi Mengalami Kenaikan

Harga pangan nasional menunjukkan dinamika yang bervariasi pada periode 26 April 2026. Cabai merah dan daging sapi mengalami kenaikan harga, sementara Minyakita menunjukkan tren penurunan setelah Ramadan. Pemerintah terus berupaya menstabilkan harga pangan melalui pengawasan dan optimalisasi distribusi.

Harga pangan nasional mengalami fluktuasi pada periode survei terbaru yang dilakukan oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis ( PIHPS ) Nasional, yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI).

Data yang dihimpun hingga Minggu, 26 April 2026, menunjukkan dinamika harga yang bervariasi untuk berbagai komoditas pokok. Berdasarkan catatan PIHPS, harga beras di tingkat eceran nasional bervariasi tergantung kualitasnya. Beras kualitas bawah I diperdagangkan seharga Rp 14.600 per kilogram, sementara beras kualitas bawah II mencapai Rp 14.550 per kilogram. Untuk kualitas medium, beras medium I dijual dengan harga Rp 16.100 per kilogram, dan beras medium II seharga Rp 15.950 per kilogram.

Kualitas super memiliki harga yang lebih tinggi, dengan beras super I mencapai Rp 17.350 per kilogram dan beras super II seharga Rp 16.900 per kilogram. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan signifikan. Cabai merah beras mencapai Rp 48.750 per kilogram, cabai merah keriting Rp 46.750 per kilogram, cabai rawit hijau Rp 49.000 per kilogram, dan cabai rawit merah yang paling mahal, yaitu Rp 64.050 per kilogram. Harga daging juga menunjukkan tren yang sama.

Daging ayam ras dijual seharga Rp 39.200 per kilogram, sementara daging sapi kualitas I mencapai Rp 148.150 per kilogram dan daging sapi kualitas II seharga Rp 140.100 per kilogram. Komoditas lainnya seperti gula pasir kualitas premium dihargai Rp 20.250 per kilogram, dan gula pasir lokal Rp 19.250 per kilogram.

Minyak goreng juga bervariasi harganya, dengan minyak goreng curah seharga Rp 20.500 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp 23.700 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek II Rp 22.750 per liter. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus berupaya menstabilkan harga pangan, terutama Minyakita, yang menunjukkan tren penurunan setelah periode Ramadan. Berdasarkan data Bapanas, harga Minyakita pada periode 21 Maret hingga 18 April 2026, turun menjadi Rp 16.824 per liter dari sebelumnya Rp 16.866 per liter.

Penurunan ini juga tercermin dari selisih harga terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang semakin menyempit, dari 7,43 persen menjadi 7,16 persen. Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa harga Minyakita kini sudah mulai turun dari kisaran Rp 17.000 per liter menjadi sekitar Rp 16.000 per liter. Bahkan, di beberapa wilayah, harga Minyakita sudah sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

Kenaikan harga sebelumnya dipicu oleh tingginya penyerapan Domestic Market Obligation (DMO) untuk kebutuhan bantuan pangan dan panjangnya rantai distribusi. Bapanas terus memperketat pengawasan distribusi dan harga di pasar untuk menjaga stabilitas harga Minyakita. Sebagai langkah antisipasi, Bapanas mengusulkan agar Perum Bulog dan ID Food mendapatkan alokasi 60 persen DMO agar pengawasan distribusi lebih optimal, memangkas jalur distribusi yang panjang dan kompleks





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kepala Bapanas: Harga beras SPHP tak naik, pembelian maksimal 5 pakKepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ...

Read more »

Sabtu harga cabai rawit Rp64.050 per kg, telur ayam Rp31.950 per kgPusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan di Sabtu, pukul 10.20 WIB, komoditas cabai rawit ...

Read more »

Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Tembus Rp64.050/Kg, Telur Ayam Nyaris Rp32 RibuPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Harga Pangan Hari Ini 25 April 2026: Telur Ayam Turun, Cabai Rawit Rp 64.050 per KgBerikut daftar lengkap harga pangan termasuk telur pada Sabtu, (25/4/2026).

Read more »

Satgas Pangan NTB intensif pantau stok dan harga MinyakitaSatuan Tugas (Satgas) Pangan Nusa Tenggara Barat secara intensif memantau stok dan harga Minyakita yang merupakan minyak goreng rakyat (MGR) dengan sistem ...

Read more »

PIHPS: Harga telur ayam Rp31.950/kg, bawang merah Rp46.100/kgPusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas telur ayam ras Rp31.950 per kilogram ...

Read more »