Update Campak: Kasus Terus Menurun, Kemenkes Imbau Kewaspadaan dan Vaksinasi

Kemenkes melaporkan penurunan kasus campak di Indonesia, namun tetap mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap gejala dan pentingnya vaksinasi. Penjelasan dari Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ), dokter Andi Saguni, mengingatkan tentang tingginya tingkat penularan campak. Beliau menjelaskan bahwa satu kasus campak dapat menularkan penyakit ini kepada 12 hingga 18 orang. Penularan campak terjadi melalui percikan air liur (droplet) saat penderita batuk, bersin, atau berbicara.

Droplet ini kemudian dapat terhirup oleh orang sehat, atau melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi droplet, lalu menyentuh wajah. Dokter Andi menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap gejala campak, terutama pada anak-anak. Jika anak menunjukkan gejala, seperti batuk kering yang intens (cough), pilek atau hidung tersumbat (coryza), dan mata merah (conjunctivitis), orang tua diimbau untuk segera berkonsultasi dengan dokter dan menunda aktivitas anak di sekolah. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut dan memastikan pemulihan anak secara optimal. Plt Dirjen juga mengingatkan peran guru untuk memantau kondisi siswa di sekolah dan segera mengambil tindakan jika ada siswa yang menunjukkan gejala yang mengarah pada campak. Langkah ini termasuk membawa siswa tersebut ke fasilitas kesehatan untuk diagnosis dan perawatan lebih lanjut, serta memberikan waktu pemulihan di rumah sebelum kembali ke sekolah.\Dokter Andi Saguni menambahkan bahwa gejala awal campak seringkali berupa demam, batuk, dan pilek sebelum munculnya ruam di kulit. Beliau menekankan bahwa jika anak mengalami gejala tersebut, sebaiknya tidak masuk sekolah sampai benar-benar sembuh. Hal ini sangat penting mengingat tingginya tingkat penularan campak. Selain itu, mayoritas kasus campak memang terjadi pada anak-anak. Namun, orang dewasa juga bisa terkena campak. Data dari Kemenkes menunjukkan bahwa sekitar 8% dari total kasus campak terjadi pada orang dewasa di atas usia 18 tahun. Gejala campak pada orang dewasa umumnya mirip dengan gejala pada anak-anak, seperti demam, ruam, batuk, dan pilek. Namun, pada beberapa kasus, orang dewasa berisiko mengalami gejala yang lebih berat, terutama jika memiliki kondisi kesehatan tertentu. Kemenkes mencatat adanya kasus kematian akibat campak, meskipun angkanya relatif kecil. Pada tahun 2026, tercatat 10 kematian akibat campak di Indonesia, termasuk kasus pada orang dewasa berusia 25 tahun. Sebagian besar kasus kematian terjadi pada balita dan anak-anak. Situasi kasus campak di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang positif. Data dari minggu pertama hingga minggu ke-13 tahun 2026 menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah kasus. Pada minggu pertama tercatat 2.220 kasus, sementara pada minggu ke-13 hanya terdapat 195 kasus. Penurunan ini juga terlihat di beberapa provinsi yang sebelumnya melaporkan kasus tertinggi, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jakarta, dan Jawa Barat.\Penurunan kasus campak yang signifikan ini menunjukkan efektivitas upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenkes dan pihak terkait. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan, terutama dalam hal deteksi dini dan tindakan cepat. Upaya pencegahan, seperti vaksinasi campak, sangat penting untuk melindungi masyarakat dari penyakit ini. Vaksinasi merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penularan dan mengurangi risiko komplikasi serius. Masyarakat diimbau untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan vaksinasi campak sesuai jadwal yang dianjurkan oleh pemerintah. Selain itu, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat juga berperan penting dalam mencegah penularan campak. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan, seperti mencuci tangan secara teratur, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, serta menghindari kontak dengan orang yang sakit, dapat membantu memutus mata rantai penularan. Dengan kombinasi antara vaksinasi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta deteksi dini, diharapkan kasus campak di Indonesia dapat terus ditekan dan bahkan dieliminasi. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan campak dan menyediakan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »