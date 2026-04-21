Upaya Uni Eropa Menekan Israel Melalui Jalur Ekonomi Terbentur Jalan Buntu

Inisiatif negara-negara Uni Eropa untuk membekukan perjanjian ekonomi dengan Israel gagal mendapatkan dukungan penuh karena perbedaan posisi antaranggota, di tengah perdebatan panjang mengenai permukiman dan isu kemanusiaan.

Upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh sejumlah negara anggota Uni Eropa untuk memberikan tekanan terhadap Israel kembali menemui jalan buntu. Dalam sebuah pertemuan tingkat menteri luar negeri yang krusial di Luksemburg, inisiatif untuk membekukan hubungan resmi serta menangguhkan perjanjian asosiasi antara Uni Eropa dan Israel gagal mendapatkan konsensus yang diperlukan.

Meskipun negara-negara seperti Spanyol dan Irlandia secara vokal mendesak penghentian perjanjian yang telah menjadi landasan kerja sama ekonomi sejak tahun 2000, perpecahan pandangan di internal Uni Eropa menyebabkan langkah konkret tersebut sulit diwujudkan. Kekhawatiran yang diangkat mencakup eskalasi pembangunan permukiman di Tepi Barat, memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza, hingga kebijakan kontroversial terkait hukuman mati yang diusulkan oleh pemerintah Israel. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, secara terbuka mengakui bahwa dukungan politik di dalam ruangan pertemuan tersebut tidak mencukupi untuk melakukan penangguhan, meskipun ia memastikan bahwa diskusi mengenai isu ini akan tetap berlanjut dan akan diteruskan kepada Komisioner Perdagangan Uni Eropa. Dalam mekanisme Uni Eropa, menangguhkan aspek perdagangan dalam perjanjian asosiasi memerlukan dukungan mayoritas berkualifikasi, yakni persetujuan dari setidaknya 15 negara anggota yang mewakili 65 persen dari total populasi Uni Eropa. Sementara itu, untuk pembekuan hubungan secara menyeluruh, dibutuhkan kesepakatan bulat dari seluruh 27 negara anggota. Jerman dan Italia, sebagai pilar ekonomi utama di Eropa, memilih untuk tetap teguh pada posisi mereka untuk mengutamakan dialog daripada sanksi ekonomi. Mereka berargumen bahwa mempertahankan jalur komunikasi tetap menjadi cara terbaik untuk mendorong solusi dua negara yang berkelanjutan bagi konflik Israel dan Palestina. Sebaliknya, Belgia, meski mengakui realitas politik bahwa konsensus sulit tercapai, tetap memberikan dukungan terhadap upaya perubahan kebijakan yang lebih tegas. Data menunjukkan bahwa Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Israel dengan nilai transaksi barang mencapai 42,6 miliar euro pada tahun 2024, sehingga setiap keputusan ekonomi memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kedua belah pihak. Selain wacana penangguhan perjanjian, Uni Eropa juga sedang menjajaki opsi pemberian sanksi terhadap individu atau pihak-pihak tertentu, termasuk pemukim Israel yang terlibat dalam tindak kekerasan serta menteri-menteri Israel yang dianggap memiliki pandangan ekstrem. Upaya ini dipandang sebagai jalan tengah oleh beberapa negara, termasuk Prancis dan Swedia, yang sebelumnya telah mengusulkan dokumen pembatasan keterlibatan ekonomi secara spesifik terhadap aktivitas di permukiman ilegal. Namun, langkah ini pun menghadapi hambatan prosedural yang sama, yakni kebutuhan akan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota. Harapan para diplomat kini tertuju pada dinamika politik di Hungaria yang diharapkan dapat membuka ruang diskusi baru pasca pembentukan pemerintahan mendatang. Israel sendiri tetap konsisten menolak tekanan internasional tersebut dengan menyebutnya sebagai tindakan yang menyimpang secara moral dan politik, serta mengklaim bahwa tindak kekerasan yang dilakukan pemukim hanyalah ulah kelompok minoritas kecil. Ketegangan ini terus berlanjut di tengah tuntutan Palestina agar wilayah Tepi Barat diakui sebagai kedaulatan penuh negara mereka di masa depan





