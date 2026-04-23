Upaya Memulihkan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah di Tengah Tekanan Global dan Domestik

Analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelemahan rupiah dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memulihkan stabilitasnya, termasuk perbaikan manajemen fiskal, peningkatan kepercayaan publik, dan peran Bank Indonesia.

Bagaimana cara memulihkan stabilitas nilai tukar rupiah? Rupiah diperkirakan masih akan menghadapi tekanan dalam beberapa waktu ke depan. Ekonom Celios, Bhima Yudhistira, menilai pelemahan ini bukan semata-mata disebabkan oleh faktor global, melainkan juga mencerminkan permasalahan mendasar dalam pengelolaan ekonomi domestik.

Menurut Bhima, kunci utama untuk menstabilkan rupiah terletak pada perbaikan manajemen fiskal dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Tekanan eksternal seperti konflik geopolitik yang berkepanjangan, terutama di Timur Tengah, serta lonjakan inflasi global, baik dari energi maupun pangan, diperkirakan akan terus membayangi perekonomian Indonesia. Hal ini berpotensi menyebabkan rupiah terus tertekan di tengah ketidakpastian global. Namun, Bhima menekankan bahwa masalah tidak hanya berasal dari faktor eksternal.

Kondisi fiskal dalam negeri dinilai turut memperburuk sentimen pasar. Ia menyoroti adanya pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk posisi direktur jenderal, sebagai indikasi adanya masalah yang lebih dalam.

'Pergantian ini dapat diartikan sebagai sinyal peringatan bahwa terdapat persoalan di sisi fiskal, mulai dari defisit anggaran yang semakin lebar, arus kas yang tidak sehat, hingga beban pembayaran bunga utang yang terus meningkat,' ujarnya. Kondisi ini menimbulkan keraguan di kalangan pelaku pasar terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia. Persepsi terhadap pengelolaan fiskal menjadi faktor krusial yang memengaruhi stabilitas nilai tukar. Di sisi lain, peran Bank Indonesia dinilai memiliki keterbatasan.

Bank sentral selama ini telah mengandalkan cadangan devisa dalam jumlah besar untuk menahan gejolak rupiah. Namun, langkah ini dianggap belum cukup untuk mengatasi tekanan yang bersumber dari menurunnya kepercayaan pasar. Bhima juga mengemukakan kemungkinan kenaikan suku bunga sebagai langkah lanjutan. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko menekan daya beli masyarakat dan aktivitas pelaku usaha.

'Jika suku bunga dinaikkan, dampaknya akan terasa pada konsumsi dan dunia usaha. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga bukanlah solusi utama,' katanya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sempat ditutup stagnan di angka Rp 14.125 pada perdagangan pasar spot beberapa waktu lalu. Namun, baru-baru ini, mata uang Garuda kembali melemah pada penutupan perdagangan, turun 106 poin atau 0,62 persen ke level Rp17.287 per dolar AS, dari sebelumnya Rp 17.181 per dolar AS.

Pelemahan ini dipicu oleh kombinasi sentimen global dan domestik, terutama lonjakan harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik di Timur Tengah. Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova, menjelaskan bahwa kenaikan harga energi menjadi faktor utama tekanan terhadap rupiah.

'Pelemahan rupiah pada perdagangan hari ini dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia akibat berlanjutnya perang AS dan Iran yang berimbas pada penutupan Selat Hormuz,' ujarnya. Ketegangan semakin meningkat setelah perundingan putaran kedua antara AS dan Iran di Pakistan gagal terlaksana. Iran menolak untuk hadir dalam negosiasi karena adanya blokade di Selat Hormuz. Kegagalan negosiasi damai semakin memperburuk situasi.

Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan gencatan senjata sepihak sambil terus menekan Iran untuk tidak mengenakan tarif di Selat Hormuz serta menghentikan program pengayaan uranium. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengkritik langkah AS, menyebutnya sebagai hambatan utama dalam proses diplomasi. Ia berpendapat bahwa tindakan blokade dan ancaman yang dilakukan AS menunjukkan ketidakkonsistenan antara pernyataan dan tindakan mereka. Seiring dengan meningkatnya ketidakpastian, harga energi global ikut melonjak.

Minyak mentah Brent tercatat berada di sekitar USD 102,25 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) naik ke kisaran USD 93,47 per barel. Selain faktor global, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari dalam negeri. Aksi jual obligasi pemerintah di berbagai tenor memicu kekhawatiran pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi. Kenaikan imbal hasil terjadi di hampir seluruh tenor obligasi.

Imbal hasil tenor 1 tahun naik 9,5 basis points (bps), tenor 2 tahun 2,1 bps, sementara tenor 10 tahun sebagai acuan naik menjadi 6,73 persen. Kurs referensi Bank Indonesia melalui Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) juga melemah ke Rp 17.308 per dolar AS dari sebelumnya Rp 17.179. Secara keseluruhan, pemulihan stabilitas rupiah membutuhkan kombinasi kebijakan fiskal yang sehat, peningkatan kepercayaan pasar, dan pengelolaan risiko eksternal yang efektif





