Upaya Masif Pemerintah dalam Rehabilitasi Puluhan Ribu Hektare Sawah Terdampak Bencana di Wilayah Sumatera

Pemerintah melalui Satgas PRR Pascabencana Sumatera mengalokasikan dana ratusan miliar rupiah untuk memulihkan 42.702 hektare lahan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna memulihkan ekonomi petani dan ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera saat ini tengah mengintensifkan langkah-langkah strategis untuk memulihkan sektor pertanian yang lumpuh akibat bencana hidrometeorologi.

Bencana alam yang mencakup banjir bandang dan tanah longsor tersebut telah melanda tiga provinsi utama di pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak dari bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik tetapi juga menghancurkan ribuan hektare lahan sawah yang menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal. Hingga awal Mei 2026, laporan menunjukkan bahwa proses rehabilitasi lahan pertanian ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan terukur, memberikan harapan baru bagi para petani yang kehilangan mata pencahariannya.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, pemerintah telah menetapkan target yang sangat ambisius namun realistis untuk mengembalikan produktivitas lahan yang terdampak. Total target pemulihan lahan sawah di tiga provinsi tersebut mencapai 42.702 hektare. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp 337,97 miliar. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan mendesak, mulai dari perbaikan jaringan irigasi yang terputus, pembersihan material sisa bencana, hingga penyediaan sarana produksi pertanian yang baru.

Dari total target luas lahan tersebut, tercatat sebanyak 16.670 hektare telah memasuki tahap konstruksi pemulihan, sementara sekitar 4.098 hektare telah berhasil direhabilitasi sepenuhnya dan siap untuk dioptimalkan kembali. Jika melihat distribusi kemajuan per wilayah, Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah dengan progres yang paling menonjol. Dari total target pemulihan seluas 3.902 hektare, sebanyak 3.809 hektare atau sekitar 98 persen sudah masuk ke dalam tahap konstruksi.

Lebih mengesankan lagi, sebanyak 2.583 hektare telah selesai direhabilitasi sepenuhnya, dan lebih dari 2.100 hektare sawah di wilayah tersebut sudah kembali ditanami oleh para petani. Keberhasilan di Sumatera Barat ini menjadi barometer positif bagi provinsi lainnya, menunjukkan bahwa dengan koordinasi yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah, pemulihan sektor pertanian dapat dilakukan dengan cepat.

Sementara itu, tantangan yang lebih besar dihadapi di Provinsi Aceh, mengingat luas lahan yang terdampak bencana di sana adalah yang terbesar dibandingkan dengan dua provinsi lainnya, yakni mencapai 31.464 hektare. Pemerintah terus mempercepat proses pemulihan di wilayah Aceh, terutama di titik-titik kritis seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya.

Progres di wilayah-wilayah ini mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari pengerjaan saluran drainase untuk mencegah banjir susulan, pembentukan kembali petak-petak sawah yang tergerus arus banjir, hingga pengolahan lahan agar kembali subur. Di sisi lain, Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan kemajuan dengan rehabilitasi sawah seluas 5.201 hektare yang kini telah memasuki tahap konstruksi fisik.

Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Amran, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 6 Mei 2026, menekankan bahwa pemulihan sawah merupakan prioritas utama pemerintah karena berkaitan erat dengan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil dan stabilitas ketahanan pangan nasional. Amran menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek teknis perbaikan lahan, tetapi juga memastikan adanya bantuan finansial dan transfer dana ke daerah agar pemerintah provinsi dan kabupaten dapat bergerak lebih lincah dalam menangani masalah di lapangan.

Pemulihan ini diharapkan tidak hanya membuat lahan kembali produktif, tetapi juga menjadi katalisator bagi pemulihan psikologis dan ekonomi ribuan keluarga petani yang selama ini menggantungkan hidupnya sepenuhnya dari hasil bumi. Dengan kembalinya fungsi sawah, diharapkan inflasi pangan di tingkat lokal dapat ditekan dan kesejahteraan petani dapat segera pulih seperti sediakala





