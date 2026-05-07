Upaya Diplomasi AS dan Iran di Tengah Krisis Energi Global dan Ketegangan Nuklir

Amerika Serikat dan Iran tengah menegosiasikan proposal perdamaian untuk mengakhiri konflik bersenjata, membuka Selat Hormuz, dan membahas program nuklir yang berdampak pada harga minyak dunia.

Situasi di Teheran mencapai titik didih pada 17 April 2026 ketika ribuan perempuan dan remaja putri bersama warga lainnya turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Aksi massa ini terjadi di tengah upaya pemerintah Iran yang sedang mendalami sebuah proposal perdamaian yang diajukan oleh Amerika Serikat. Proposal tersebut bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berkecamuk sejak 6 Mei 2026. Fokus utama dari proses negosiasi yang sangat sensitif ini mencakup penghentian seluruh aksi permusuhan, pembukaan kembali jalur strategis Selat Hormuz, serta pembahasan mendalam mengenai sanksi ekonomi dan program nuklir Iran yang terus menjadi ganjalan utama dalam hubungan diplomatik kedua negara.

Meskipun proposal tersebut diharapkan dapat mengakhiri perang secara formal, beberapa poin krusial seperti penghentian total program nuklir dan akses bebas di Selat Hormuz dilaporkan masih belum menemukan titik temu yang permanen. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran melalui kantor berita ISNA menegaskan bahwa Teheran akan segera memberikan respons resmi terkait tawaran tersebut. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan optimisme yang sangat tinggi saat memberikan pernyataan dari Oval Office.

Trump mengklaim bahwa pihak Iran memiliki keinginan kuat untuk membuat kesepakatan dan menyebutkan bahwa pembicaraan dalam dua puluh empat jam terakhir berjalan dengan sangat baik. Sikap optimis yang ditunjukkan Trump pada Rabu petang ini merupakan perubahan drastis jika dibandingkan dengan pernyataannya sebelumnya melalui platform Truth Social.

Sebelumnya, Trump sempat memberikan ancaman keras untuk memulai kembali kampanye pengeboman di wilayah Iran jika Teheran menolak tawaran damai tersebut, bahkan ia sempat menyebut bahwa anggapan Iran akan setuju adalah sebuah asumsi yang sangat besar. Konflik yang meletus sejak 28 Februari lalu telah menjebak kedua negara dalam lingkaran kekerasan yang melumpuhkan distribusi energi global. Salah satu fokus utama negosiasi adalah Selat Hormuz, jalur air vital yang memasok seperlima kebutuhan minyak dan gas dunia namun saat ini masih tersendat akibat blokade.

Menurut sumber dari mediator Pakistan, terdapat sebuah draf memorandum pendahuluan sepanjang satu halaman yang bertujuan mengakhiri konflik fisik secara cepat. Jika draf ini disepakati, maka akan dibuka ruang diskusi selama tiga puluh hari untuk membahas pencabutan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat serta pembatasan program nuklir Iran. Namun, otoritas legislatif di Teheran menanggapi kabar ini dengan sikap dingin.

Ebrahim Rezaei, juru bicara komite kebijakan luar negeri parlemen Iran, secara terbuka mengkritik draf tersebut dan menyebutnya lebih mirip daftar keinginan Amerika Serikat daripada sebuah realitas diplomatik. Melalui media sosial, Rezaei menuliskan kalimat satir mengenai kegagalan operasi kepercayaan Amerika dan menuding bahwa laporan mengenai kemajuan negosiasi hanyalah upaya pencitraan publik setelah Amerika Serikat gagal membuka paksa blokade Selat Hormuz bagi lalu lintas komersial. Kabar mengenai potensi gencatan senjata ini secara instan memicu guncangan besar pada pasar komoditas global.

Harga minyak mentah dunia sempat mengalami penurunan tajam ke level terendah dalam dua pekan terakhir. Minyak Brent sempat anjlok sekitar sebelas persen hingga menyentuh angka sembilan puluh delapan dolar per barel sebelum akhirnya stabil di kisaran seratus satu dolar. Di saat yang sama, indeks saham global melonjak tajam seiring dengan merosotnya imbal hasil obligasi, yang mencerminkan besarnya harapan pasar akan kembalinya stabilitas pasokan energi dunia.

Namun, di balik layar diplomasi, terdapat ketegangan yang tidak terduga antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Laporan dari NBC News mengungkapkan bahwa penundaan misi angkatan laut Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz pada hari Selasa lalu dipicu oleh pembatasan izin penggunaan pangkalan militer oleh Arab Saudi. Pihak Saudi merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam pengumuman rencana pengawalan kapal yang dilakukan oleh Trump, sehingga mereka membatasi akses operasi militer Amerika Serikat di wilayah mereka.

Sementara itu, Teheran tetap teguh membantah tuduhan bahwa mereka sedang mengembangkan senjata nuklir. Iran bersikeras mempertahankan stok uranium mereka yang kini diperkirakan telah melebihi empat ratus kilogram, yang semakin memperumit jalan menuju perdamaian yang komprehensif dan permanen





