Upacara Yadnya Kasada dan Perayaan Tri Suci Waisak 2026

Masyarakat Suku Tengger menggelar upacara Yadnya Kasada di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Widhi atas berkah dan keselamatan. Selain itu, masyarakat Suku Tengger juga menggelar upacara Yadnya Kasada di Pasuruan, di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur. Perayaan Tri Suci Waisak (Vesak) dipusatkan di Vihara Buddha Sakyamuni di Banda Aceh.

Minggu 31 Mei 2026, masyarakat Suku Tengger menggelar upacara Yadnya Kasada di kawasan Gunung Bromo , Jawa Timur. Upacara ini merupakan ritual keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Widhi atas berkah dan keselamatan.

Prosesi upacara berlangsung melalui beberapa tahapan utama, yakni persembahan sesaji, doa bersama yang dipimpin para pemuka adat (Dukun Tengger) dan melabuh ke kawah. Saat ritual melabuh, masyarakat Tengger berjalan kaki bersama-sama menuju bibir kawah Gunung Bromo untuk melarung (melempar) sesaji sebagai bentuk pengorbanan. Tradisi ini telah diakui sebagai warisan budaya takbenda dan terus dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi. Selain itu, masyarakat Suku Tengger juga menggelar upacara Yadnya Kasada di Pasuruan, di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur.

Orang-orang berdoa dan memberkati di bukit Widodaren menjelang upacara Yadnya Kasada. Warga desa menyiapkan persembahan sayuran dan buah-buahan menjelang upacara Yadnya Kasada di Ngadisari, di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur. Seorang pria membawa seekor kambing sebagai persembahan saat berjalan mendaki Bukit Widodaren menjelang upacara Yadnya Kasada di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur. Orang-orang tiba dengan mobil menjelang upacara Yadnya Kasada di Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur.

Para pendeta mulai mempersiapkan upacara Yadnya Kasada di Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur. Orang-orang berdoa dan memberkati di gua Widodaren menjelang upacara Yadnya Kasada di Pasuruan, di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur. Masyarakat Suku Tengger juga menggelar upacara Yadnya Kasada di Banda Aceh, di Vihara Buddha Sakyamuni. Perayaan Tri Suci Waisak (Vesak) dipusatkan di Vihara Buddha Sakyamuni.

Rangkaian ibadah yang dihadiri oleh ratusan umat Buddha setempat berlangsung khidmat. Festival Vesak (Waisak) merupakan perayaan hari suci umat Buddha yang memperingati tiga peristiwa penting (Trisuci Waisak) dalam kehidupan Siddhartha Gautama. Tiga peristiwa penting tersebut adalah kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama. Di Indonesia, perayaan ini diisi dengan ritual keagamaan sakral, kirab budaya, aksi sosial, hingga pameran seni di ruang publik.

Jelang final Liga Champions 2025/2026, Menara Eiffel kembali menyalakan warna merah dan biru khas klub Paris Saint-Germain (PSG). Sebagaimana diketahui, menara ikonik tersebut akan menampilkan warna kebanggaan klub PSG, setiap kali Les Parisiens bertanding pada laga-laga penting, seperti final Liga Champions. Penampilan ini sebagai bentuk dukungan sekaligus sebagai tribut kebanggaan warga kota Paris terhadap klub sepak bola utamanya, PSG. Sebagai informasi, pertandingan final Liga Champions 2025/2026 antara PSG dan Arsenal dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 23.00 WIB.

Laga perebutan takhta raja Eropa ini akan digelar di Puskas Arena, Budapest, Hungaria. PSG. lolos secara dramatis dengan agregat 6-5 melawan Bayern Munchen (menang 5-4 di leg pertama, imbang 1-1 di leg kedua). Sementara, Arsenal, melaju setelah menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat tipis 2-1 (imbang 1-1 di leg pertama, menang 1-0 di leg kedua). Para Biksu Buddha yang berasal dari Bali berjalan kaki (thudong) tiba di Candi Sewu, Klaten, Jawa Tengah, pada Jumat 29 Mei 2026.

Rombongan ini tiba untuk merayakan rangkaian Tri Suci Waisak. Tri Suci Waisak merupakan hari raya terbesar umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa penting, yakni Kelahiran Siddharta Gautama, Pencerahan Sempurna menjadi Buddha, dan Parinibbana (wafatnya Sang Buddha). Sementara, perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 Buddhist Era (BE) jatuh pada Minggu, 31 Mei 2026. Puncak peringatan secara nasional dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dengan rangkaian prosesi sakral yang tersebar di berbagai wihara di seluruh Indonesia





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Upacara Yadnya Kasada Tri Suci Waisak Vesak Gunung Bromo Banda Aceh

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perayaan Tri Suci Waisak 2570/2026 di Berbagai DaerahUmat Buddha merayakan Tri Suci Waisak 2570/2026 dengan upacara persembahan lilin suci di Wihara Buddha Warman Padang, Sumatera Barat, dan meditasi serta doa bersama di Benteng Rotterdam Makassar, Sulawesi Selatan. Tema perayaan tahun ini adalah Menebar Cinta Menumbuhkan Perdamaian Dunia dan Warisan Cinta (Legacy of Love).

Read more »

Polres Probolinggo siagakan puluhan personel amankan Yadnya KasadaKepolisian Resor (Polres) Probolinggo menyiagakan puluhan personel untuk mengamankan rangkaian kegiatan warga Suku Tengger dalam ritual Yadnya Kasada di ...

Read more »

Warga Suku Tengger persembahkan sesaji hasil bumi ke kawah Bromo saat Yadnya KasadaWarga Suku Tengger persembahkan sesaji hasil bumi ke kawah Bromo saat Yadnya Kasada. Foto udara suasana upacara Yadnya Kasada di Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (1/6/2026). ...

Read more »

Personnel TNI, Menteri Pertahanan, dan Masyarakat Gelar Upacara, Peringatan Hari Raya Buddha, dan Laga Final Liga ChampionsPersonnel Tentara Nasional Indonesia (TNI), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan masyarakat Suku Tengger menggelar upacara Yadnya Kasada, perayaan Tri Suci Waisak, dan laga final Liga Champions 2025/2026.

Read more »