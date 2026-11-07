Upacara Perpisahan Jesus de Miguel di Tenerife Penuh Duka dan Kasih Sayang

Klub Tenerife menggelar upacara penghormatan bagi Jesus de Miguel di Stadion Heliodoro Rodriguez Lopez. Ribuan suporter dan tokoh hadir merayakan hidupnya di tengah duka mendalam.

Stadion Heliodoro Rodriguez Lopez di Tenerife berubah menjadi lautan duka ketika klub tersebut menggelar upacara perpisahan terakhir bagi pemainnya yang telah tiada, Jesus de Miguel. Upacara berdurasi hampir dua jam ini digelar pada hari Sabtu, dihadiri oleh ribuan suporter, rekan setim, anggota keluarga, serta perwakilan dari klub-klub divisi pertama dan kedua Spanyol. Meski ancaman badai Bruna mencegah TRIBUN terisi sepenuhnya, antrean panjang suporter di luar stadion menunjukkan besarnya solidaritas dan rasa kehilangan yang mendalam bagi sosok yang dikenal dengan panggilan "Demi". Jejak kaki Jesus de Miguel tertoreh kuat dalam ingatan kolektif tim dan masyarakat. Gerbang nomor 9, yang identik dengan nomor punggung legenda muda tersebut, berubah menjadi monumen alami berupa lautan bunga, lilin, syal, dan kostum tim. Para penggemar meninggalkan pesan-pesan perpisahan terakhir di area tersebut, menciptakan suasana yang bukan hanya tentang sepak bola, melainkan sebuah penghayatan emosional terhadap kehidupan seorang atlet yang kehilangan nyawanya di usia muda.

Mekanisme Penghormatan dan Kehadiran Tokoh

Prosesi penghormatan ini dirancang khusus untuk menekankan aspek kemanusiaan di balik identitas seorang pemain sepak bola. Keheningan menyelimuti sebagian besar jalannya acara, hanya kadang-kadang dipecahkan oleh sorakan yang memanggil nama "Demi". Upacara ini meniadakan unsur persaingan olahraga, menggantinya dengan rasa setia dan kasih sayang yang meluas melampaui batas-batas lapangan hijau. Para tokoh olahraga dari berbagai klub hadir bukan sebagai rival, melainkan sebagai keluarga besar dunia sepak bola yang bersatu dalam duka.

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Respons emotional Enrique Gallego dan Tim

Enrique Gallego, kapten tim Tenerife, menyampaikan kepedihan mendalam yang masih dirasakan oleh seluruh skuad. Ia mengakui bahwa ruang ganti masih diselimuti kesedihan berat dan tidak ada satu pun pemain yang siap menghadapi kenyataan kehilangan rekan setim ini. "Sangat sulit berada di sini. Tidak ada seorang pun yang siap berada di sini pada saat seperti ini, atau menemukan kata-kata yang tepat untuk melepas kepergian seseorang yang hingga belum lama ini masih bersama kami di ruang ganti," ujar Gallego dengan tegas.

Kapten tersebut menambahkan pesan emosional langsung kepada almarhum, menyatakan bahwa Jesus de Miguel akan selalu menjadi bagian integral dari mereka. Ia menegaskan bahwa kenangan akan sang pemain akan tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari para pemain, dan bahwa klub telah melampaui batas persaingan olahraga untuk menjadi sebuah keluarga yang menyatukan seluruh anggotanya dalam masa-masa sulit ini.

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Kesaksian Kepemimpinan dan Dukungan Eksternal

Felipe Minambres, presiden klub Tenerife, merangkum karakter unik Jesus de Miguel sebagai sosok yang tenang, dekat dengan semua orang, dan selalu siap membantu tanpa mengharapkan imbalan. Minambres menyoroti kontras antara kerendahan hati sang pemain di luar lapangan dengan keberanian dan performa luar biasa yang ditunjukkan di dalam kotak penalti. Peristiwa ini juga mendapat dukungan kuat dari Raico Garcia, pemegang saham terbesar klub, yang menyampaikan terima kasih kepada seluruh institusi dan suporter atas dukungan selama masa sulit.

Gestur solidaritas ini bahkan melampaui rivalitas lokal. Garcia secara khusus menyebut klub Las Palmas beserta presidennya, Miguel Angel Ramirez, dalam ucapan terima kasihnya. Langkah ini menandai betapa persatuan di tengah duka mampu meruntuhkan tembok persaingan antar klub yang biasanya ketat. Kehadiran perwakilan klub lain dan suporter dari berbagai belahan Spanyol membuktikan bahwa kematian Jesus de Miguel adalah kehilangan bersama bagi seluruh komunitas sepak bola negeri tau.

Komitmen Masa Depan dan Warisan Keluarga De Miguel

Komitmen klub untuk terus merawat keluarga almarhum menjadi bagian paling krusial dari upacara tersebut. Raico Garcia menyampaikan janji serius kepada Carla, putri Jesus de Miguel, bahwa klub tidak akan membiarkannya sendirian. Mereka berjanji akan memastikan Carla selalu mengenal ayahnya serta memahami makna mendalam dari mengenakan kostum tim tersebut. "Kami tidak akan membiarkannya kekurangan apa pun," tegas Garcia, memberikan jaminan stabilitas dan dukungan jangka panjang bagi ahli waris sang pemain.

Upacara ini ditutup dengan pesan dari keluarga Jesus de Miguel yang berbunyi, "Ketika rasa sakit dibagi, cinta berlipat ganda." Kalimat tersebut menjadi rangkuman sempurna atas perasaan para hadirin. Hari tersebut bukan sekadar perpisahan bagi seorang atlet, melainkan penghormatan bagi seorang insan yang meninggalkan jejak mendalam di hati rekan-rekan dan suporternya. Nama Jesus de Miguel akan tetap hidup di tribun stadion Heliodoro Rodriguez Lopez, khususnya di gerbang nomor 9, sebagai simbol abadi dari kasih sayang dan ingatan kolektif.