Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Yogyakarta: Gotong Royong Sebagai Implementasi Pancasila

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan semangat gotong royong atau bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama merupakan implementasi nyata dari seluruh sila dalam Pancasila. Gotong royong mencerminkan keikhlasan, kepedulian terhadap sesama, persatuan, musyawarah, serta upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Yogyakarta. Senin (1/6/2026) ANTARA/HO-Dinas Kominfosan Yogyakarta

"Gotong royong menjadi satu rangkaian nilai yang menghubungkan sila pertama hingga sila kelima. Dari situlah lahir kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat," kata Hasto pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Yogyakarta, Senin. Menurut dia, gotong royong mencerminkan keikhlasan, kepedulian terhadap sesama, persatuan, musyawarah, serta upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dia mencontohkan Program Bedah Rumah dalam rangka meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang rutin dilaksanakan di Kota Yogyakarta sebagai bentuk nyata pengamalan nilai gotong royong.

Selain itu Pemkot Yogyakarta juga menjalankan kegiatan kerja bakti plus, yakni gotong royong yang tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga membantu menyelesaikan persoalan sosial masyarakat. Pihaknya berharap peringatan Hari Lahir Pancasila semakin memperkuat pemahaman dan penghayatan masyarakat akan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu membangun visi bersama, meningkatkan kepedulian terhadap kepentingan publik, serta memperkokoh persatuan bangsa.

"Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila menambah kesadaran kita untuk menjadi lebih baik, memiliki visi bersama yang kuat, dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi," katanya. Lebih lanjut peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia" ini menegaskan nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan.

"Pancasila adalah bintang penuntun bagi bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman etnis, bahasa, budaya, dan kondisi geografis, Pancasila menjadi visi bersama yang harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," katanya. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi, keimanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Selain itu, kepedulian terhadap kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan masyarakat miskin. sebagai kata-kata.

Harus ada tindakan nyata agar tidak ada warga yang tertinggal dalam penderitaan," katanya.





Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026: Memaknai Tema, Gagasan 'Diplomasi Pancasila', Tantangan Eksistensi PancasilaPeringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, bertema 'Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia', dengan logo Garuda Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menilai, Pancasila semestinya tak hanya menjadi slogan. Justru para elite bangsa perlu melaksanakan nilai-nilai Pancasila, memperbaiki diri, dan menghilangkan korupsi. Keteladanan dan integritas para elite bangsa diperlukan. Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian memanas, posisi Indonesia dengan wilayah perairan strategis dunia menghadapi ujian krusial. Ancaman meletusnya konflik di kawasan yang diprediksi terjadi beberapa tahun ke depan tidak lagi mengizinkan Indonesia untuk sekadar bersikap pasif.

Prabowo dan Megawati di Upacara Harlah PancasilaPrabowo dan Megawati menghadiri Upacara Harlah Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta.

Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung PancasilaDalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam.

Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung PancasilaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila pada 1 Juni.

