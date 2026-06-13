Upacara Pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto dan Mexico City

Upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto, Kanada, dan Mexico City, Meksiko, dimeriahkan oleh bintang-bintang ternama dari berbagai negara.

Penyanyi Nora Fatehi bersama Vegedream dan DJ Sanjoy menampilkan lagu Siir Siir pada upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Toronto , Kanada, pada Jumat (12/6/2026) waktu setempat.

Upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang diadakan di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada, pada Jumat (12/6) waktu setempat dimeriahkan oleh bintang-bintang ternama, termasuk Alanis Morissette, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, DJ Sanjoy, dan Vegedream. Pada Jumat (12/6), penyanyi Kanada sekaligus aktris Bollywood Nora Fatehi serta penyanyi Prancis Vegedream dalam acara itu membawakan lagu Siir Siir, lagu resmi Piala Dunia 2026 yang terinspirasi oleh nyanyian para penggemar sepak bola Maroko selama Piala Dunia 2022 di Qatar.

Penyanyi Kanada Jessie Reyez dan penyanyi Palestina Elyanna membawakan lagu Illuminate dan penyanyi Alessia Cara tampil menyanyikan lagu hit Wild Things pada acara pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto. Penyanyi Kanada Michael Bublé naik ke panggung di BMO Field untuk membawakan lagu Sam Cooke yang berjudul Bring it on Home setelah ke-48 negara peserta turnamen diperkenalkan. Rangkaian acara pra-pertandingan ditutup dengan penampilan penyanyi Kanada Alanis Morissette membawakan lagu kebangsaan O Canada.

Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto sebagai cerminan dari identitas Kanada. Upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City, Meksiko, juga menampilkan artis-artis ternama. Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules dan Maná, serta Shakira dan Burna Boy tampil dalam upacara pembukaan tersebut. Shakira dan Burna Boy dalam acara pembukaan di Mexico City membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 yang berjudul Dai Dai.

Sementara itu, penyanyi Katy Perry, Anitta, LISA, Rema, dan Tyla tampil pada upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat





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Piala Dunia 2026 Toronto Mexico City Upacara Pembukaan Artis Ternama

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