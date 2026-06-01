Upacara Pemakaman Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata

Prajutit TNI membawa peti jenazah mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (1/6/2026). Prosesi pemakaman militer mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu digelar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Peti jenazah yang dibalut Bendera Merah Putih diarak menuju liang lahat dengan iringan tabuhan drum militer dan pengawalan prajurit TNI hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana upacara berlangsung penuh penghormatan. Barisan prajurit TNI tampak mengawal jalannya prosesi pemakaman yang dilaksanakan sesuai tata upacara militer. Peti jenazah kemudian diturunkan ke liang lahat sebagai bagian dari rangkaian penghormatan terakhir kepada almarhum.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman. Upacara diawali dengan pembacaan riwayat hidup almarhum yang memuat perjalanan karier, penghargaan, serta pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dalam riwayat hidup yang dibacakan, disebutkan bahwa Ryamizard Ryacudu lahir di Palembang pada 21 April 1950. Ia merupakan putra Mayjen TNI (Purn) Musannif Ryacudu dan Hajah RA Zuhariah serta meninggalkan seorang istri dan tiga anak laki-laki.

Perjalanan karier militer Ryamizard mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Ia pernah menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya pada 1999, Pangdam Jaya periode 1999-2000, Pangkostrad periode 2000-2002, Kepala Staf Angkatan Darat periode 2002-2005, hingga dipercaya menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada periode 2014-2019. Ryamizard meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Minggu (31/5/2026) pukul 14.03 WIB setelah menjalani perawatan akibat sakit.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri upacara pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (1/6/2026).





