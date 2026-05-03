UNS Tanggapi Rencana Pemerintah Penutupan Prodi, Fokus pada Relevansi dan Pengembangan Ilmu

Rektor UNS Surakarta, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., menjelaskan mekanisme penutupan prodi yang ketat dan berlapis. Ia menegaskan bahwa kebutuhan industri bukan satu-satunya pertimbangan, melainkan juga pengembangan ilmu dan ciri khas perguruan tinggi. UNS telah melakukan upgrading prodi D3 menjadi D4 untuk mendekatkan studi dengan kebutuhan dunia kerja. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan bahwa langkah yang diambil adalah pengembangan prodi, bukan penutupan.

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. , memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah Indonesia untuk menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masa depan.

Menurut Hartono, proses penutupan prodi tersebut dilakukan melalui mekanisme yang ketat dan berlapis, mulai dari pengusulan, review, penilaian, hingga persetujuan oleh Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat (MWA). Selain aspek akademik, pertimbangan lain yang diambil adalah potensi kesinambungan prodi tersebut. Hartono juga menegaskan bahwa kebutuhan industri bukan satu-satunya faktor dalam penentuan pembukaan atau penutupan prodi. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah pengembangan ilmu pengetahuan serta ciri khas (uniqueness) dari perguruan tinggi sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, UNS telah melakukan upgrading sejumlah prodi di jenjang D3 menjadi sarjana terapan (D4) yang lebih spesifik. Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan studi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, serta menyesuaikan tren dalam bidang tersebut sesuai dengan karakteristik pendidikan vokasi. Beberapa prodi D3 lainnya juga akan mendapatkan upgrade ke program sarjana terapan (D4) dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Plt Sekjen Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukoco, sempat menyatakan rencana penutupan prodi saat berpidato di Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Bali. Badri menyatakan bahwa ada beberapa prodi yang perlu dipilih, dipilah, dan jika perlu ditutup untuk meningkatkan relevansi. Namun, Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan bahwa langkah yang akan diambil bukan penutupan melainkan pengembangan prodi. Brian menyatakan bahwa prodi akan terus dikembangkan dengan mendorong update pengetahuan yang diajarkan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Selain itu, KOMPAS.com juga menyediakan berbagai artikel terkait beasiswa, pembatasan outsourcing, dan isu-isu pendidikan lainnya. Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com. Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.

KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pendidikan Tinggi Program Studi Relevansi Prodi Pengembangan Ilmu UNS Surakarta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GoTo Tanggapi Ketentuan Potongan 8 Persen Pengemudi OjolPerusahaan penyedia aplikasi transportasi daring hanya boleh mengambil 8 persen dari tarif penumpang, sehingga pengemudi ojol menerima 92 persen.

Read more »

Newmont Tanggapi Tuntutan Pesangon Eks Pekerja NewcrestJessica Geurkink, Direktur Communications at Newmont Corporation, menjawab isu-isu yang terkait dengan mantan pekerja Newcrest di Halmahera.

Read more »

Alex Marquez Tanggapi Pujian dari Francesco Bagnaia Setelah Ia Sukses Memenangkan MotoGP Spanyol 2026Berita Alex Marquez Tanggapi Pujian dari Francesco Bagnaia Setelah Ia Sukses Memenangkan MotoGP Spanyol 2026 terbaru hari ini 2026-05-02 17:34:42 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Wamenkeu Juda Agung Tanggapi Isu Kesehatan Menkeu Purbaya dan Penjadwalan Ulang Konferensi Pers APBNWakil Menteri Keuangan Juda Agung memberikan tanggapan singkat terkait isu kesehatan Menteri Keuangan Purbaya dan memastikan konferensi pers APBN KiTa tetap akan dilaksanakan pada 6 Mei, setelah penjadwalan ulang menunggu data pertumbuhan ekonomi dari BPS. Ia juga menanggapi isu penunjukan mendadaknya sebagai Wamenkeu.

Read more »

Rencana Unhas Buka 7 Prodi Baru, Target Terima Maba di Jalur Mandiri 2026Unhas menyiapkan tujuh prodi baru untuk dibuka dan menerima mahasiswa baru pada tahun 2026.

Read more »

P2G Menilai Buka Tutup Prodi Kampus Itu Salah DiagnosisP2G menilai ada salah diagnosis akan rencana penutupan prodi kampus yang tak sejalan dengan kebutuhan industri.

Read more »