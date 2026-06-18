Unnes Selidiki Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Tiga Mahasiswa, Pelaku Diamankan Polisi

Universitas Negeri Semarang mengusut kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa tiga mahasiswanya setelah terungkap di media sosial. Pelaku, juga mahasiswa Unnes, dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan. Satgas PPK Unnes bekerja sama dengan polisi dalam mengungkap kasus ini.

Universitas Negeri Semarang sedang menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tiga mahasiswanya. Kasus tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian dan ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) Unnes .

Terduga pelaku, yang merupakan salah satu mahasiswa, dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini mulai terungkap setelah salah satu korban mengunggah pengalaman pelecehan seksual yang dialaminya di media sosial X, dilengkapi dengan bukti berupa tangkapan layar percakapan. Terduga pelaku awalnya menghubungi korban dengan menanyakan layanan penitipan, namun setelah korban menutup layanan, pelaku mengirimkan pesan bernada cabul.

Setelah unggahan viral, dua korban lain muncul dan bersama-sama membuat grup percakapan yang sama, terkait dengan grup layanan antar jemput dan titip di Unnes. Para korban kemudian bersepakat untuk bertemu pelaku di depan pusat anjungan tunai mandiri kampus, di mana massa yang datang meminta pelaku untuk mengakui perbuatan dan membuat video klarifikasi. Kehadiran massa semakin meningkat setelah informasi tersebar di media sosial.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unnes, Septia Linasari, mengaku hadir di lokasi untuk mengendalikan massa agar tidakterjadi kekerasan terhadap pelaku. Setelah massa kondusif, pelaku kemudian dibawa keluar dan digiring ke Polrestabes Semarang. Pelaku diduga sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Unnes. BEM Unnes berkomitmen mengawal kasus hingga tuntas.

Satgas PPK Unnes telah menerima laporan pada Rabu sekitar pukul 14.30 WIB, memanggil pelapor dan mengumpulkan keterangan. Pada hari yang sama pukul 16:30 WIB, Satgas mengidentifikasi adanya tiga korban. Sepanjang proses, Satgas mengetahui inisiasi dari kelompok anonim di media sosial yang mendesak pelaku untuk meminta maaf, yang kemudian memanas hingga terjadi pengumpulan massa. Satgas PPK Unnes akan bekerja sama dengan Polrestabes Semarang dan berharap lingkungan akademik kembali aman.

Di pihak kepolisian, Kepala Satuan Resese Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, Komisaris Ni Made Sriniti, menyebut terduga pelaku dibawa pukul 01.30 WIB Kamis dan masih dalam pemeriksaan. Hingga Kamis siang, masih satu pelapor yang datang, namun korban lain dimungkinkan. Polisi meminta korban pelecehan seksual non-fisik segera melapor. Motivasi pelaku dan rentang waktu pelanggaran masih dalam penyelidikan.

Jika terbukti, pelaku dapat dijerat Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun kemungkinan pelanggaran pasal lain juga terbuka





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