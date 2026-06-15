Serangan unjuk rasa mahasiswa di berbagai kota menolak kenaikan BBM non-subsidi dan program MBG, disertai kunjungan Presiden Jerman ke rumah ibadah serta perkembangan perdamaian AS-Iran dan persiapan Timnas Iran di Piala Dunia 2026.

Ribuan mahasiswa di berbagai kota di Indonesia kembali menggelar unjuk rasa serentak pada Senin 15 Juni 2026. Aksi ini merupakan kelanjutan dari serangkaian protes yang dimulai pada Jumat 12 Juni 2026 dengan tema Selamatkan Indonesia.

Mahasiswa menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi serta meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Jakarta, massa berkumpul di sejumlah titik strategis seperti Jalan Medan Merdeka Selatan, sekitar Bundaran Hotel Indonesia, hingga Dukuh Atas. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, aksi bergelombang dimulai dari depan Gedung DPRD Kota Surabaya kemudian menuju Gedung Negara Grahadi.

Para aktivis menyoroti merosotnya kondisi ekonomi nasional, melonjakan biaya hidup, serta mengkritik berbagai kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang dinilaiMemberikan tekanan besar terhadap rakyat kecil. Mereka mengulangi slogan Menuju Indonesia Gagal dan Tata Ulang Indonesia sebagai bentuk kecaman terhadap arah pengambilan kebijakan ekonomi. Di luar mogok nasional, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier saat bersidang kenegaraan di Jakarta mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta sebagai bagian dari upaya mengapresiasi praktik toleransi beragama di Indonesia.

Kunjungan Presiden Jerman ini setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka gingham memperkuat kerja sama di berbagai sektor. Di kancah internasional, ribuan pengungsi Lebanon mulai kembali ke wilayah Selatan setelah pengumuman kesepakatan awal gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan kesepakatan damai tersebut yang akan ditandatangani di Swiss pada Jumat 19 Juni 2026.

Kesepakatan tersebut mencakup penghentian operasi militer permanen dan diharapkan dapat mengurangi ketegangan di wilayah TIMNAS Iran sedang mempersiapkan laga perdana di Grup G Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru di SoFi Stadium, Inglewood, California, Selasa 16 Juni 2026. Timnas Iran yang dilatih Amir Ghalenoei akan bertemu Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Pertemuan terakhir mereka pada 2003 berakhir dengan kemenangan Iran 3-0 dalam AFC-OFC Challenge Cup.

Tim berusaha menjaga rekor tak terkalahkan melawan Selandia Baru sekaligus meraih poin pertama di Group stage untuk menjaga harapan lolos ke knockout





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