Berita utama hari ini mencakup aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan Surabaya yang menuntut evaluasi kebijakan ekonomi, kunjungan Presiden Jerman ke Indonesia untuk mengapresiasi toleransi beragama, kesepakatan gencatan senjata AS-Iran yang memungkinkan pengungsi Lebanon kembali, persiapan Timnas Iran di Piala Dunia 2026, serta serangan udara Rusia di Ukraina.

Ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Senin 15 Juni 2026. Mereka menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis, menolak kenaikan harga BBM, meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, serta memulihkan ekonomi nasional.

Aksi ini adalah bagian dari rangkaian unjuk rasa yang lebih luas dengan tema Selamatkan Indonesia serta Menuju Indonesia Gagal dan Tata Ulang Indonesia, yang juga digelar di berbagai kota seperti Surabaya. Unjuk rasa tersebut mengekspresikan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi yang memburuk, lonjakan harga pokok, dan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Di zona lain, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta, termasuk ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, untuk mengapresiasi toleransi beragama di Indonesia.

Kunjungannya diiringi pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka untuk membahas kerja sama sektor. Sementara itu, developments di Timur Tengah menunjukkan pesona berita: ribuan pengungsi Lebanon mulai kembali ke wilayah Selatan setelah kesepakatan gencatan senjata awal antara AS dan Iran. Perdana Menteri Pakistan mengumumkan kesepakatan tersebut, yang dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni 2026, termasuk penghentian operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon.

Dalam dunia olahraga, Timnas Iran bersiap untuk laga perdana Grup G Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru di Los Angeles. Iran, yang perennial di Piala Dunia, dianggap favorit dan memiliki rekoral undefeated lawan Selandia Baru, meski pertemuan terakhir mereka pada 2003. Di another front, serangan udara Rusia kembali melanda Ukraina, menandai kelanjutan konflik yang belum terselamatkan. Berita ini menggarisbawahi kompleksitas isu global, dari ketidakpuasan domestik di Indonesia hingga dinamika diplomatik dan pertikaian di kawasan lain, serta momen sport internasional





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