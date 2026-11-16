Universitas Republik Indonesia Tidak Beri Gelar Sarjana, Program P3MDI Ikuti 384 Peserta BUMN

Gubernur Universitas Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto menegaskan kampusnya tidak memberikan gelar sarjana melalui program P3MDI bagi 384 peserta BUMN.

Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto menegaskan bahwa kampusnya tidak mengeluarkan gelar sarjana seperti perguruan tinggi pada umumnya. Pernyataan itu disampaikan Donny saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, pada Senin, 16 November 2026.

Menurut Donny, URI saat ini hanya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan serta kedisiplinan yang ditujukan untuk karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penegasan tersebut menjadi penjelasan utama mengenai posisi URI di tengah banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang menerbitkan ijazah dan gelar akademik.

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Mekanisme Program P3MDI bagi Karyawan BUMN

Program P3MDI menjadi kegiatan utama Universitas Republik Indonesia saat ini dengan durasi pendidikan selama sembilan bulan. Nama lengkap program tersebut adalah Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia.

Donny Ermawan Taufanto mencatat sebanyak 384 peserta didik dari berbagai BUMN sudah menjalani pendidikan P3MDI. Ia menyebutkan para peserta tersebut sebelumnya telah memiliki gelar S1 bahkan S2 dari universitas terdahulu, sehingga program ini bukan ditujukan untuk memberikan gelar pertama.

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Selama sembilan bulan, para peserta mendalami materi tentang kedisiplinan, cinta tanah air, pengelolaan usaha, serta pengelolaan sumber daya alam, dan sejumlah materi lainnya. Donny menjelaskan materi tersebut dirancang agar peserta dapat mengembangkan diri dan menjadi insan yang mampu memajukan BUMN masing-masing.

Posisi URI Soal Gelar dan Arah Transisi Lembaga

Universitas Republik Indonesia secara tegas tidak memberikan gelar kesarjanaan kepada peserta didik, sesuai keterangan Donny Ermawan Taufanto di Jakarta. Penegasan ini membedakan URI dari kampus yang menerbitkan gelar akademik bagi lulusannya.

Donny juga menyampaikan bahwa setelah program gelombang pertama selesai, pihak URI berencana kembali membuka pelatihan gelombang kedua. Dalam penjelasannya, ia menyebut pelaksanaan gelombang kedua akan berjalan seiring dengan rencana transisi kelembagaan URI.

Menurut Donny, seiring berjalannya pendidikan gelombang kedua, URI secara perlahan akan bertransisi menjadi lembaga yang menaungi instansi pendidikan. Instansi yang disebutkan meliputi SMA Unggul Garuda, perguruan tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

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Sumber berita ini tidak menyebutkan jadwal pasti pembukaan gelombang kedua maupun tahapan teknis transisi tersebut. Informasi yang tersedia hanya menyebutkan rencana umum dan urutan langkah yang disampaikan oleh Gubernur URI pada pertemuan di Gedung Kemhan.