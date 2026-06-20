Universitas Negeri Malang Buka Skema Orang Tua Asuh Gelombang 2, Biaya Ditanggung untuk Dua Mahasiswa

Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan Skema Orang Tua Asuh Gelombang 2 Universitas Negeri Malang membuka kesempatan bagi orang tua atau wali yang mampu secara finansial untuk menanggung biaya pendidikan dua mahasiswa. Program ini bukan beasiswa, melainkan bentuk kemitraan sosial yang bertujuan membantu mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Pendaftaran dari 30 Mei hingga 23 Juni 2026 dengan biaya Rp500.000 dan pengumuman pada 25 Juni 2026.

Universitas Negeri Malang (UM) membuka Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan Skema Orang Tua Asuh Gelombang 2, sebuah program yang mengharuskan orang tua atau wali calon mahasiswa menanggung biaya pendidikan bagi dua mahasiswa secara bersamaan.

Pendaftaran berlangsung mulai 30 Mei hingga 23 Juni 2026 melalui situs resmi https://seleksi.um.ac.id/ dengan biaya sebesar Rp500.000. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 25 Juni 2026. Program ini bukan merupakan beasiswa, melainkan skema kemitraan sosial yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Dalam skema ini, orang tua atau wali yang secara finansial mampu tidak hanya membiayai pendidikan anaknya sendiri, tetapi juga bertindak sebagai "Orang Tua Asuh" bagi satu mahasiswa lain yang membutuhkan dukungan ekonomi. Partisipasi them menjadi bagian dari solusi kolektif untuk menjaga kelangsungan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. UM menggaransi bahwa kontribusi tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung pada anak kandung, tetapi juga membuka peluang bagi mahasiswa lain untuk studies di universitas yang diidamkan.

Pembayaran biaya pendaftaran dapat dilakukan hingga pukul 15.00 WIB pada batas waktu terakhir





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Seleksi Mandiri UM Orang Tua Asuh Kemitraan Skema Universitas Negeri Malang Pendidikan Tinggi

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