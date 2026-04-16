Universitas Indonesia Perkuat Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Holistik dan Multidisiplin

Universitas Indonesia (UI) berkomitmen memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampusnya melalui kajian mendalam, edukasi yang komprehensif, dan penguatan kelembagaan Satgas PPK. Langkah ini selaras dengan arahan kementerian terkait dan peraturan yang berlaku.

Universitas Indonesia (UI) merancang strategi komprehensif untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Rektor UI, Heri Hermansyah, menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan multidisiplin untuk menggali akar permasalahan secara menyeluruh. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai penyebab utama, UI berharap dapat merumuskan metodologi pencegahan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meminimalkan terjadinya peristiwa serupa.

UI memiliki modal akademik yang kuat, termasuk keberadaan program studi gender yang bersifat multidisiplin, yang dinilai sangat mendukung dalam mendorong kajian komprehensif terkait akar permasalahan serta merumuskan metodologi pencegahan yang lebih efektif. Dalam konteks implementasi, UI tidak hanya berfokus pada kajian, tetapi juga berkomitmen memperkuat aspek edukasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan memasukkan materi wajib terkait kekerasan seksual, asusila, narkoba, dan isu-isu kontemporer lainnya ke dalam program orientasi mahasiswa baru. Materi penyampaian ini ke depan akan diperkuat dengan keterlibatan langsung Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPK), sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih komprehensif dan memiliki landasan otoritatif yang kuat. Di sisi kelembagaan, Rektor Heri menyoroti pentingnya penataan posisi Satgas PPK agar senantiasa independen, namun di sisi lain didukung secara optimal oleh institusi, terutama dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia. Diperlukan formulasi tata kelola yang mampu menjaga independensi sekaligus memastikan keberlanjutan dukungan institusional, termasuk melalui skema pendanaan kolaboratif. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi secara lebih sistemik dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi di tingkat nasional guna menyusun kerangka yang lebih seragam terkait posisi dan peran Satgas di perguruan tinggi, serta mendorong pertukaran praktik baik antar institusi. “Kita perlu duduk bersama dalam forum koordinasi nasional untuk merumuskan posisi dan penguatan Satgas di perguruan tinggi, sekaligus belajar dari praktik baik yang sudah ada,” ucap Arifah. Ia juga menambahkan bahwa pendekatan kepada mahasiswa harus lebih partisipatif, dengan melibatkan teman sebaya agar pesan pencegahan lebih mudah diterima. Arifah menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa secara aktif, termasuk organisasi kemahasiswaan, agar pesan pencegahan dapat disampaikan dengan lebih relevan dan efektif di kalangan mahasiswa. Sebagai tindak lanjut, koordinasi antara UI, Kementerian PPPA, dan kementerian terkait akan terus diperkuat untuk merumuskan langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara lebih luas di perguruan tinggi lainnya. Seluruh proses penanganan kasus ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia. Pertemuan dengan Kementerian PPPA setelah penetapan penonaktifan tersebut, pada Rabu sore 15 April 2026 di Gedung Pusat Administrasi Universitas, UI melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) sebagai bagian dari penguatan sinergi dalam penanganan kasus. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan penanganan secara langsung, termasuk kronologi awal, langkah-langkah yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut proses investigasi





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kekerasan Seksual Universitas Indonesia Pencegahan Pendidikan Tinggi Satgas PPK

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Menjadi Kolumnis: Refleksi Kasus Pelecehan di Universitas IndonesiaArtikel ini mengajak pembaca untuk menjadi kolumnis, merefleksikan kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kasus ini mengungkap kekerasan yang tidak selalu kasat mata, tumbuh dalam percakapan dan ruang digital. Data nasional dan catatan Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan kekerasan berbasis gender, terutama di ranah digital. Artikel menyoroti paradoks pelecehan yang terjadi di lembaga pendidikan hukum, serta bahaya normalisasi kekerasan.

Read more »

Read more »

Universitas Indonesia Bekukan Status 16 Mahasiswa Fakultas Hukum Terkait Dugaan Kekerasan SeksualUniversitas Indonesia (UI) membekukan status akademik 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Pembekuan berlaku dari 15 April hingga 30 Mei 2026 sebagai langkah administratif preventif dan untuk menjaga integritas pemeriksaan.

Read more »

Read more »

Read more »