United Tractors Bagikan Dividen Jumbo Rp 5,92 Triliun

PT United Tractors Tbk (UNTR) mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar Rp 1.663 per saham, total mencapai Rp 5,92 triliun dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan ini disetujui dalam RUPST 2026, meskipun laba bersih perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jajaran direksi PT United Tractors Tbk ( UNTR ) usai konferensi pers hasil RUPST di Jakarta, Kamis (16/4). (Nurul F/JawaPos.com)

JawaPos.com – PT United Tractors Tbk (UNTR) mengumumkan pembagian dividen tunai jumbo sebesar Rp 1.663 per lembar saham dengan nilai mencapai Rp 5,92 triliun dari laba bersih tahun buku 2025. Sekretaris Perusahaan United Tractors, Ari Setiawan menyampaikan bahwa emiten alat berat dan pertambangan ini telah membukukan laba bersih senilai Rp 14,8 triliun di sepanjang tahun 2025.

Adapun keputusan ini sebagaimana telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang digelar di Menara Astra, Jakarta, pada Kamis (16/4). 'Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang mencapai Rp 14,8 triliun dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 1.663 per lembar saham atau sebanyak-banyaknya Rp 5,92 triliun,' kata Ari Setiawan dalam konferensi pers di Menara Astra, Jakarta, Kamis (16/4).

Lebih lanjut, Ari memastikan bahwa jumlah tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp 567 per saham atau Rp 2,06 triliun yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2025. Dengan demikian, sisa dividen sebesar Rp 1.096 per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada 28 April 2026 (recording date), dan dijadwalkan cair pada 18 Mei 2026.

Ia juga membeberkan, total dividen final yang dibayarkan nantinya masih dapat berubah menyesuaikan jumlah saham beredar, seiring dengan program pembelian kembali saham atau buyback yang sedang berlangsung. 'Sehubungan dengan program pembelian kembali saham atau shares buyback Perseroan yang sedang berlangsung, jumlah total dividen tunai yang dibagikan akan bergantung pada jumlah total saham yang berhak menerima dividen,' bebernya.

Sementara itu, melansir laporan keuangan Perseroan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), UNTR membukukan laba bersih sebesar Rp14,8 triliun sepanjang 2025. Realisasi tersebut turun 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp19,5 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, penurunan laba UNTR dipengaruhi oleh melemahnya kontribusi dari segmen kontraktor penambangan akibat tingginya curah hujan, serta penurunan kinerja segmen batu bara termal dan metalurgi seiring harga jual batu bara yang lebih rendah. Sejalan dengan itu, pendapatan bersih konsolidasian UNTR juga turun 2 persen menjadi Rp131,3 triliun pada 2025, dibandingkan Rp134,4 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan kinerja juga dipengaruhi oleh kenaikan sejumlah beban operasional. Sedangkan beban penjualan meningkat menjadi Rp 1,59 triliun dari Rp 1,05 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban umum dan administrasi juga naik menjadi Rp 6,04 triliun dari Rp 5,59 triliun.

Keputusan pembagian dividen jumbo ini diambil meskipun laba bersih PT United Tractors Tbk (UNTR) sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp 14,8 triliun dari Rp 19,5 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi kinerja operasional perusahaan. Salah satu faktor utama adalah melemahnya kontribusi dari segmen kontraktor penambangan. Hal ini diduga kuat akibat tingginya curah hujan yang mengganggu aktivitas operasional penambangan. Selain itu, kinerja segmen batu bara termal dan metalurgi juga mengalami penurunan. Penurunan ini berkaitan erat dengan tren harga jual batu bara yang cenderung lebih rendah pada periode tersebut.

Di tengah tantangan tersebut, pendapatan bersih konsolidasian UNTR juga terpantau mengalami sedikit penurunan sebesar 2 persen, dari Rp 134,4 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp 131,3 triliun pada 2025. Penurunan pendapatan ini diperparah dengan adanya kenaikan pada sejumlah pos beban operasional. Beban penjualan misalnya, tercatat meningkat tajam dari Rp 1,05 triliun pada 2024 menjadi Rp 1,59 triliun pada 2025. Demikian pula, beban umum dan administrasi juga mengalami kenaikan, dari Rp 5,59 triliun menjadi Rp 6,04 triliun.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, manajemen UNTR tetap memutuskan untuk membagikan dividen tunai dalam jumlah besar, menunjukkan komitmen perusahaan kepada para pemegang saham dan keyakinan pada fundamental bisnis jangka panjangnya.

Perlu dicatat bahwa jumlah total dividen tunai final yang akan dibagikan masih berpotensi mengalami penyesuaian. Hal ini dikarenakan adanya program pembelian kembali saham atau *share buyback* yang sedang berjalan. Sekretaris Perusahaan United Tractors, Ari Setiawan, menjelaskan bahwa jumlah akhir dividen akan sangat bergantung pada jumlah total saham yang berhak menerima dividen setelah program *buyback* tersebut selesai atau memengaruhi jumlah saham beredar.

Keputusan pembagian dividen ini, termasuk penetapan dividen interim dan final, telah disetujui secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang diselenggarakan pada Kamis, 16 April 2026, di Menara Astra, Jakarta. Pemegang saham yang tercatat pada 28 April 2026 (sesuai tanggal pencatatan atau *recording date*) berhak menerima sisa dividen tunai sebesar Rp 1.096 per saham, yang dijadwalkan akan dicairkan pada 18 Mei 2026. Pembayaran dividen ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mengembalikan nilai kepada para pemegang sahamnya, meskipun kinerja keuangan perusahaan menghadapi berbagai tantangan eksternal dan internal di tahun 2025





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manchester United Kalah dari Leeds United, Manajemen Dekati Manajer Kelas DuniaManchester United dikabarkan tengah mempersiapkan pembicaraan dengan Julian Nagelsmann untuk posisi manajer permanen.

Read more »

BRI Bagikan Dividen Rp52,1 T, Pemegang Saham Terima Rp346 per SahamPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

BRI Tebar Dividen Final Rp 31,47 Triliun untuk Tahun Buku 2025, Catat TanggalnyaBRI bakal membagikan dividen final tahun buku 2025 sebesar Rp 31,47 triliun atau Rp 209 per saham, dengan cum date pada 20 April 2026 untuk pasar reguler dan negosiasi.

Read more »

BRI Bagikan Dividen Final Rp31,47 Triliun Tahun Buku 2025PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan membagikan dividen final tahun buku 2025 sebesar Rp31,47 triliun atau Rp209 per saham. Keputusan ini didasarkan pada kinerja positif perseroan yang didukung oleh penguatan segmen UMKM dan akselerasi transformasi digital. Total dividen yang ditetapkan mencapai Rp52,1 triliun, termasuk dividen interim yang telah dibayarkan.

Read more »

Tok! UNTR Bagi Dividen Rp5,92 T, Catat Tanggal PentingnyaPT United Tractors Tbk (UNTR) umumkan dividen tunai Rp1.663 per saham dari laba 2025, total Rp5,92 triliun. Pembayaran dividen final pada 18 Mei 2026.

Read more »

RUPST United Tractors sepakati bagikan dividen tunai Rp5,92 triliunPerusahaan bagian grup PT Astra International Tbk (ASII) yaitu PT United Tractors Tbk (UNTR) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 menetapkan ...

Read more »