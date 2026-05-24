Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok Tutup Kasus Pria Lanjut Usia Menusuk Mantan Istri di Resepsi Perkawinan

Polsek Tanjung Priok menangkap pria lanjut usia yang menusuk mantan istri di resepsi pernikahan anaknya.

Jakarta (ANTARA) - Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok menangkap pria lansia berinisial EF (67) yang menusuk mantan istrinya berinisial ES (55) saat resepsi pernikahan anak kandungnya di Gelanggang Remaja Jalan Sunter Karya Timur Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (23/4) siang.

"Motif pelaku melakukan aksi pidana ini diduga karena dendam, namun kami masih melakukan pendalaman," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok, AKP Handam Samudro di Jakarta, Minggu. Ia mengatakan pelaku membawa selembar surat yang dibuat sebelum berangkat ke resepsi pernikahan. Dalam surat itu, pelaku menuliskan rasa sakit hati kepada mantan istrinya terkait beberapa hal pada saat mereka menjalani pernikahan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif.

Saat ini pelaku dan barang bukti sudah dibawa ke Mako Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, kata dia, kejadian ini terjadi pukul 12.00 WIB saat pelaku yang merupakan mantan suami korban mendatangi resepsi pernikahan anak kandung mereka di Jalan Sunter Karya Timur pada Sabtu (23/04) siang pukul 12.00 WIB. Saat bersalam di atas panggung resepsi, tiba-tiba pelaku mengambil pisau yang diduga telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Pisau tersebut disimpan di tas pelaku dan saat bersalam pelaku menusuk korban sebanyak satu kali. Wanita ini langsung jatuh dan pihak keamanan gedung menelpon piket Reskrim Polsek Tanjung Priok.

"Kami langsung datang ke tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi, dan barang bukti lainnya. Pelaku ini dijerat pasal 468 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan berencana dengan ancaman penjara empat tahun," kata Amir Hamdan. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polis Suami Kekerasan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Resmikan SPKLU ke-5.000 di Tanjung PriokPT PLN (Persero) melalui Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, meresmikan pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU ke-5.000 di Indonesia.

Read more »

Polsek Salahutu Musnahkan 500 Liter Sopi Ilegal, Tekan Kriminalitas di Maluku TengahAparat Kepolisian Sektor Salahutu, Maluku Tengah, memusnahkan 500 liter sopi ilegal hasil razia guna menekan potensi gangguan keamanan dan tindak kriminalitas di wilayah tersebut, menjadi langkah tegas dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Read more »

Kaskoopsudnas Hadiri Reception on Board Kapal JS Ikazuchi di Tanjung PriokKaskoopsudnas Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo menghadiri Reception on Board Kapal JS Ikazuchi yang dipimpin Commander Nobukazu Ryuso di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat petang (22/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja sama dan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Jepang.

Read more »

TNI AL Perkuat Kerja Sama dengan Jepang, Sambut Kapal Perang JS Ikazuchi di Tanjung PriokTNI AL melalui Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) III perkuat kerja sama TNI AL Jepang, menyambut kapal perang JS Ikazuchi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini merupakan komitmen bersama untuk menjaga keamanan maritim kawasan.

Read more »