Union of European Clubs Gugat UEFA ke Komisi Eropa Soal Monopoli

Union of European Clubs mengajukan pengaduan resmi ke Komisi Eropa karena menuding UEFA dan ECA melanggar aturan persaingan usaha melalui nota kesepahaman yang mendominasi pengambilan keputusan klub.

Union of European Clubs telah mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Eropa untuk menuduh Federasi Sepak Bola Eropa ( UEFA) dan Asosiasi Klub Eropa ( ECA) melakukan pelanggaran serius terhadap aturan persaingan usaha di Uni Eropa. Langkah hukum yang berani ini menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan dalam ekosistem sepak bola benua tersebut, dengan klaim bahwa struktur pemerintahan saat ini mendiskriminasi klub-klub kecil dan menengah yang merupakan mayoritas dalam federasi.

Pengaduan yang resmi dikirimkan pada hari Senin ini menargetkan nota kesepahaman strategis antara UEFA dan ECA yang memberikan status eksklusif bagi asosiasi klub terbesar untuk mewakili seluruh entitas sepak bola di Eropa. Union of European Clubs berargumen bahwa pengaturan ini secara efektif mengeliminasi suara ratusan klub kecil dan menengah dari proses pengambilan keputusan krusial, termasuk hal-hal yang memengaruhi distribusi pendapatan, penjadwalan pertandingan, dan reformasi struktur kompetisi yang berlangsung.

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Mekanisme Dominasi ECA Dalam Tata Kelola UEFA

Dasar hukum dari pengaduan ini merujuk secara spesifik pada Pasal 101 dan Pasal 102 Traktat tentang Berfungsinya Uni Eropa, yang secara tegas melarang adanya perjanjian yang membatasi persaingan atau penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar. Sekretaris Jenderal Union of European Clubs, Dennis Gudasic, menjelaskan bahwa situasi saat ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada satu asosiasi saja, yang mencakup seluruh klub di benua ini, sementara sebagian besar klub anggota tetap tidak memiliki suara yang berarti dalam pengambilan keputusan strategis.

Nota kesepahaman yang menjadi pusat perdebatan ini awalnya ditandatangani pada tahun 2023, dan kemudian diperpanjang pada tahun 2024 untuk berlaku hingga tahun 2033. Berdasarkan mekanisme yang tertuang dalam dokumen tersebut, ECA memiliki hak nominasi untuk menentukan 16 dari total 20 anggota yang duduk di Komite Kompetisi Klub UEFA, yaitu komite kunci yang bertanggung jawab meninjau dan menyetujui perubahan fundamental dalam tata kelola kompetisi sepak bola profesional di tingkat tertinggi.

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Kontrol tidak langsung ECA juga diperkuat melalui hak nominasi anggota Komite Eksekutif UEFA, sehingga memberikan pengaruh yang signifikan di level pengambilan keputusan tertinggi organisasi. Union of European Clubs menekankan bahwa pengakuan status perwakilan tunggal ini tidak mencerminkan keragaman dan jumlah sebenarnya dari klub-klub yang berpartisipasi dalam kompetisi benua, sehingga merugikan kepentingan banyak entitas yang tidak diwakili secara proporsional.

Posisi Stakeholder dan Reaksi Resmi Pihak Terkait

Hingga saat ini, baik UEFA maupun ECA belum mengeluarkan tanggapan resmi atau pernyataan publik yang terperinci mengenai pengaduan hukum yang baru saja diterima oleh Komisi Eropa. Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, sebelumnya pernah menyatakan bahwa kemitraan strategis dengan ECA merupakan fondasi utama bagi ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, yang menurutnya melayani semua level permainan dan mendukung perkembangan sepak bola secara keseluruhan.

Struktur keanggotaan menjadi poin penting dalam perdebatan ini, di mana ECA mewakili lebih dari 900 klub di seluruh Eropa, sedangkan Union of European Clubs, yang didirikan pada tahun 2023, mewakili 138 klub dari 22 negara berbeda. Union of European Clubs didirikan dengan misi utama untuk mendorong sistem yang lebih adil dan seimbang, serta telah menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan UEFA guna memasukkan perubahan yang mengikat dan praktis ke dalam nota kesepahaman yang sedang berlaku.

Dampak Jangka Panjang Bagi Kompetisi Sepak Bola Eropa

Pengaduan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan publik dan internal di sepak bola Eropa mengenai distribusi kekayaan dan kebutuhan akan keterwakilan yang adil bagi semua pihak yang berkontribusi terhadap popularitas olahraga ini. Jika Komisi Eropa memutuskan untuk membuka penyelidikan formal terhadap perkara ini, proses hukum dapat berujung pada perombakan besar-besaran mekanisme konsultasi dan sistem keterwakilan di seluruh benua.

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Dampak konseptual dari keputusan Komisi Eropa di masa depan dapat membuka jalan bagi suara yang lebih kuat dan representatif bagi klub-klub yang selama ini merasa terpinggirkan dalam diskusi kebijakan strategis. Langkah ini tidak hanya mengubah lanskap kekuasaan di antara para pemangku kepentingan utama, tetapi juga berpotensi menetapkan preseden baru mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi olahraga internasional di wilayah hukum Uni Eropa.